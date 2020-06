🎧 Lombardía, una misión cumplida

El domingo 15 de marzo, mientras se encontraba de guardia como Jefe del Puesto Médico de Salud Territorial del municipio de Morón, al doctor avileño de 28 años, Luis Ángel Sánchez Rodríguez, le preguntaron si estaba dispuesto a cumplir misión internacionalista.

En ese momento no sabía ni hacia qué lugar iría, ni el día. Dije que sí, y me mantuve a la espera. A la tarde siguiente, el lunes 16, me avisaron vía telefónica que debía estar listo en la noche para emprender viaje hacia la capital

Cuando llegó a La Habana, cinco días después, le informaron que partiría rumbo a Lombardía, uno de los epicentros de la Covid-19 en Italia.

Para el joven galeno de Ciego de Ávila, acostumbrado a jornadas tranquilas en su centro asistencial, esta resultaría su primera vez fuera de la Isla, y en tiempos de pandemia, como parte de la brigada Henry Reeve.

Una vez en suelo italiano las horas de faena eran intensas, recuerda. “Al arribo tuve una impresión fuerte. La ciudad de Crema, con una población tan grande, parecía desierta, sin gente. Existía mucho miedo. Temían por sus vidas y las de sus familiares. Se respiraba un clima bastante tenso”.



Otra de las impresiones: el invierno. Acostumbrado a coexistir a más de 30 grados Celsius. “Cuba es un eterno verano y allá los termómetros registraban temperaturas muy bajas, en ocasiones, menores que cero”.







En poco más de dos meses, Luis Ángel contribuyó en zona roja a salvar las vidas de pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. De esas jornadas comenta vía WhatsApp, que guardará en la memoria incontables anécdotas, especialmente, en el hospital de campaña.