Londres reitera su apoyo total al pacto nuclear Irán y el Grupo 5+1

2018-01-10

El embajador británico en Teherán (capital de Irán), Nicholas Hopton (izda.), asiste a una reunión del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores, 9 de enero de 2017.



El Reino Unido expresó su total apoyo a la implementación del acuerdo nuclear sellado en el 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, según precisó su embajador en ese país, Nicholas Hopton, quien además destacó que el tema de los disturbios en Irán no tiene nada que ver con Londres, reportó el sitio digital Hispantv. En la reunión del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores, donde asistieron los embajadores de Suecia, Italia y el Reino Unido en Teherán, Hopton reiteró que su país se siente comprometido con los logros de este pacto nuclear, entre ellos la reapertura de las embajadas de ambos países. Todas las otras partes firmantes del acuerdo nuclear entre Irán y el Grupo 5+1, apoyan su mantenimiento, remarcó el embajador británico, y expresó su esperanza de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tome el próximo viernes una decisión correcta al respecto. En la misma jornada, el exministro británico de Asuntos Exteriores Jack Straw aseguró que su país es un serio defensor del pacto nuclear Irán-Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) y no acepta las violaciones de Washington en su contra.



Acoge Quito la Quinta Ronda de diálogos entre el Ejército Nacional de Liberación y el Gobierno de Colombia



La Quinta ronda de diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia comienza hoy en Quito, Ecuador, luego de una jornada de reuniones, por separado, de los dos equipos negociadores. El objetivo principal de la nueva etapa de conversaciones es definir si se extiende el cese del fuego, pactado de manera bilateral y que estuvo en vigor desde el Primero de octubre de 2017 hasta la víspera. La agenda incluye una revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes y la implementación del alto el fuego. En esta ocasión, la representación gubernamental estará liderada por el exvipresidente Gustavo Bell, quien reemplazó a Juan Camilo Restrepo, encargado de dirigir esa delegación en las cuatro primeras rondas. La víspera, el canciller ecuatoriano, María Fernanda Espinosa, expresó el deseo de esta nación andina de que continúe el cese del fuego, en un encuentro sostenido con el equipo de la administración dirigida por el presidente, Juan Manuel Santos. En el intercambio, en la sede de la cancillería, Espinosa resaltó la satisfacción del ejecutivo ecuatoriano con los logros de las negociaciones hacia el fin del conflicto armado de más de 52 años. La titular apostó por una 'paz definitiva y permanente' y ratificó asimismo el compromiso nacional con el proceso en marcha rumbo a acabar el enfrentamiento.



Investirán a Puigdemont los dos mayores partidos independentista como presidente de Cataluña



El expresidente catalán y candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts per Catalunya en las elecciones del pasado 21 de diciembre Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira han llegado a un acuerdo para configurar la Mesa del Parlament con mayoría independentista e iniciar una legislatura. Asimismo el acuerdo contempla tratar de investir a Puigdemont como presidente autonómico y se estudiará la posibilidad de hacerlo de forma delegada o telemática. Este primer acuerdo se alcanzó en el curso de una cena celebrada este martes en Bruselas entre Puigdemont y Rovira, según han informado a Efe fuentes de sus respectivos partidos. La sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña se celebrará el próximo 17 de enero a las 11.00 horas, según el real decreto publicado este miércoles y firmado por el presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy.



Convocan a marcha en Chile por adolescente mapuche que recibió 100 balines por la espalda



La organización chilena Comisión Funa junto a la familia del joven mapuche Brandon Hernández Huentecol, convocaron a una marcha para este miércoles 10 de enero en Plaza Italia, Santiago de Chile, para exigir justicia por el adolescente, quien con sólo 17 años, recibió 100 perdigones en la espalda a manos de un funcionario de la policía chilena. Pese a que el hecho ocurrió hace dos años, aún no existe justicia. Cristian Rivera, el uniformado que percutó el disparo contra Brandon Hernández Huentecol, de entonces 17 años, sigue ejerciendo labores para la policía chilena. El 18 de diciembre del año 2016, Brandon Hernández Huentecol, de 17 años, fue baleado por la espalda por un funcionario de la policía chilena, luego de intentar defender a su hermano menor, de 13 años, quien fue golpeado por los efectivos al pasar en bicicleta cerca de un operativo policial en Carehue, región de la Araucanía, epicentro del conflicto mapuche.



Prohíbe juez de EE.UU. a Trump cancelar el programa migratorio DACA



Un juez de California, Estados Unidos (EE.UU.) otorgó este martes una orden provisional que bloquea la derogación de las protecciones para los inmigrantes ilegales en el marco del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protegía a niños ingresados por sus padres ilegalmente al país, y que fue cancelado en septiembre de 2017 por Donald Trump. La orden preliminar mantiene al DACA en vigor mientras el litigio está en curso. El juez de distrito de Estados Unidos, William Alsup, dictaminó el martes en San Francisco que el programa debe permanecer en vigor mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión de Trump. Sin embargo, el fallo de Alsup no impide que el Gobierno federal se niegue a procesar nuevas solicitudes de personas que nunca antes habían recibido protección bajo el programa.



