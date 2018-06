López y su Salón de Belleza





La Habana, Cuba.- Allá por la mitad del pasado siglo Faustino López anunciaba su Salón de Belleza. En la propaganda se adicionaba una foto del estilista, que se calificaba a sí mismo como “coiffeur”, con la misión de supervisar directamente “el complemento de la belleza de las más destacadas estrellas de cine y de radio nacionales” utilizando un “tratamiento ESPECIAL en su tocado”.



El anuncio publicitario instaba a visitar el local de la calle Águila número 455, en La Habana, que poseía “los más modernos sistemas” y “un tratamiento ESPECIAL para cada cliente”.



El Salón López utilizaba los “famosos tintes” llamados “Inecto” y “Comol”.



Pero yo me pregunto para qué las actrices de radio figuraban en la divulgación, al parecer desesperada, de este Salón de Belleza, si ese medio no podía ni puede ahora mostrar la figura de sus “hablantes”. Además, no menciona, como solía hacerse entonces, los nombres de las famosas clientes que según se afirma se valían de sus dotes de “cioffeur” para realzar su imagen.



Sin dudas, se trata de una mala propaganda.



Para cualquier información ustedes pueden llamar al M-7576, que es el teléfono de esta peluquería tan ESPECIALIZADA.



Yo les deseo buena suerte, porque los números telefónicos han cambiado mucho desde aquella época.

Del Autor