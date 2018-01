Los 45 de Historia del Cine

Los desvelos criando a mi hijo recién nacido no me impidieron disfrutar los primeros programas de Historia del Cine.



José Antonio González inició las trasmisiones televisivas nocturnas de este siempre seguido espacio, del que recuerdo entre otros interesantes ciclos “En compañía de Max Linder”, al que agradezco haber conocido el cine mudo como es, y no narrado en forma jocosa, aun cuando se trataba de un drama, como se hizo en el recordado “La comedia silente”.



Tras el fallecimiento de su fundador, Carlos Galiano asumió la conducción del programa, con análisis bien pensados, concretos y también ameno, que nos ha entregado joyas como “El desconocido Chaplin” y “Hollywood la era del silencio”, por solo citar dos de los materiales más gustados.



Recientemente vimos una rara joya de la cinematografía norteamericana, con los jóvenes Marlon Brando y Frank Sinatra cantando y bailando para Joseph Mankiewicz en “Ellos y Ellas”, que agradó mucho a la fiel teleaudiencia.



Todo un año estaremos celebrando los primeros 45 años de Historia del Cine, con estrenos pendientes de exhibición y alguna que otra sorpresa, dando énfasis a copias restauradas.



Cada lunes usted puede aprender o recordar viendo estas películas seriamente seleccionadas, para que no olvidemos todo lo que los hermanos Meliés nos entregaron esto que hoy es totalmente imprescindible.

Del Autor