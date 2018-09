Los 60´ del Pelotón de las Marianas





Durante la lucha revolucionaria en Cuba también las mujeres dieron su contribución, no sólo en actividades clandestinas en las ciudades y poblados, sino también en la Sierra Maestra al formar parte del Ejército Rebelde.



La primera mujer en integrarse a la tropa rebelde en el año 1957 fue Celia Sánchez Manduley. Con posterioridad lo hicieron otras. Además de realizar labores en la retaguardia las mujeres insistían en dar su aporte como combatientes.



Atendiendo a esa solicitud, Fidel planteó la idea de crear el pelotón femenino que se identificaría con el nombre glorioso de Mariana Grajales, la heroica madre de los Maceo que sobresalió por su firmeza en los campos de Cuba durante la guerra por la independencia en el siglo XIX.



Fidel en una reunión con los integrantes del Estado Mayor, que se prolongó durante varias horas se enfrentó a prejuicios machistas y fundamentó el derecho que tenían las mujeres como miembros de la tropa rebelde a empuñar las armas y enfrentar a los soldados de la dictadura en la primera línea de combate.



Fidel hizo un recuento histórico de las luchas de la mujer cubana e incluso citó el ejemplo de Mariana Grajales y de otras heroínas y con su proverbial poder de persuasión, logró que se aceptase la idea de crear el citado pelotón femenino.



Al término del encuentro Fidel se dirigió hacia donde se hallaba la estación Radio Rebelde y allí quedó constituido el pelotón de mujeres del Ejército Rebelde “Mariana Grajales”. Integraron este pelotón 13 combatientes.



Como prueba de su confianza en ellas Fidel las entrenó y les enseñó a tirar. Luego de varios días de preparación, las convocó para elegir la jefa, y al término de una prueba de tiro, Isabel Rielo resultó ser la mejor, y fue designada al frente del pelotón.



El 27 de septiembre de 1958 las integrantes del pelotón Mariana Grajales, comúnmente conocidas como Las Marianas, tuvieron su bautismo de fuego al participar de modo directo en el combate de Cerro Pelado, en la Sierra Maestra, en el territorio que hoy forma parte del municipio Bartolomé Masó, en la provincia Granma.



Sin moverse de sus posiciones, soportaron estoicamente los disparos de los soldados. Ya en la etapa final del mes de noviembre de 1958 también estuvieron dando su aporte al desarrollo del combate de Guisa, que tuvo una duración de diez días, y resultó ser el más violento de los enfrentamientos sostenidos por los combatientes rebeldes hasta ese instante.



Las Marianas hicieron derroche de heroísmo. Demostraron que eran buenas en la pelea como cualquier hombre. Terminada la guerra las que formaron parte de ese pelotón femenino se incorporaron a distintas labores para contribuir al desarrollo y defensa de país.



En la actualidad una de ellas, Delsa Esther Puebla Viltre, conocida como "Teté" es la única mujer cubana a la que se le ha otorgado el grado de General de Brigada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.



Precisamente en la Orden de ascenso de tan alto grado, que fuera suscrita por Fidel se detalló que se le otorgaba por la consagración de su ejemplar existencia a la digna causa del pueblo, desde las filas del Ejército Rebelde primero y de las Fuerzas Armas Revolucionarias, FAR, que la han convertido en legendario símbolo de nuestras heroicas mujeres de siempre.



Teté Puebla integra las filas del Partido Comunista de Cuba, es Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y es jefa de la oficina de atención a combatientes en la provincia de La Habana.



Por su destacada trayectoria se le han conferido varias condecoraciones, entre ellas el Título Honorífico de Heroína de la República de Cuba.



Acerca del papel desempeñado por las mujeres tanto en la lucha de Cuba por su independencia, así como durante la guerra librada contra la dictadura batistiana, Fidel se refirió, por ejemplo, el 23 de agosto de 1960, cuando habló en la clausura de una reunión en la que se acordó unificar las distintas organizaciones femeninas que existían en el país y surgió la Federación de Mujeres Cubanas, FMC.



En esa ocasión Fidel precisó:



“Nuestro país puede sentirse afortunado en muchas cosas, pero entre ellas, la primera de todas, por el magnífico pueblo que posee. Aquí no solo luchan los hombres; aquí, como los hombres, luchan las mujeres.



“Y no es nuevo, ya la historia nos hablaba de grandes mujeres en nuestras luchas por la independencia, y una de ellas las simboliza a todas: Mariana Grajales, aquella que le dijo al hijo más pequeño: “¡Empínate, para que vayas a luchar también por tu patria!" y en esta etapa heroica de nuestro pueblo, también quedarán grabados para siempre muchos hechos, en los cuales fueron protagonistas mujeres cubanas.”



Y al recordar el papel desempeñado por las integrantes del Pelotón Femenino “Mariana Grajales” en el seno del Ejército Rebelde, Fidel también expresó cómo hubo que vencer prejuicios y como ellas demostraron con su actitud lo acertado de la decisión tomada al respecto.



Detalló de manera específica en el citado discurso:



“En la mentalidad de numerosos compañeros, aquellas mujeres no podrían jamás combatir; en la mentalidad de algunos compañeros, era un error entregarle un arma a una mujer, cuando sobraban —según decían— hombres para combatir. Sin embargo, los hechos demostraron una verdad: que aquellas mujeres combatieron contra los soldados de la tiranía, que aquellas mujeres combatieron, y le hicieron en los combates al enemigo una proporción de bajas mayor que las que le habían hecho los hombres en otros combates.”

