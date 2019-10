Los 97 años de Portillo de la Luz y una canción que no envejece

Los 97 aos de Portillo de la Luz y una cancin que no envejece

"No existe un momento del día/ En que pueda apartarte de mí/ El mundo parece distinto/Cuando no estás junto a mí", la letra de esta canción casi todos los cubanos la sabemos de memoria. Seleccionada hasta el cansancio en los karaokes más populares e interpretada en diversas voces y estilos, Contigo en la distancia nos recuerda la grandeza del compositor y guitarrista César Portillo de la Luz, quien cumpliría hoy 97 años de vida.



Heredera del feeling, un movimiento musical en el cual Portillo de la Luz encontró resguardo para su obra, Contigo en la distancia nos hace vivir, sin duda, la belleza del primer amor. Concebida hace más de 70 años atrás, la canción no ha envejecido con el paso del tiempo. Al contrario, la letra renace con cada nuevo intérprete que la hace suya.



Compuesta por Portillo de la Luz a los 24 años de edad, Contigo en la distancia ha lucido en innumerables voces como la de Lucho Gatica, José José, Plácido Domingo, Luis Miguel, Caetano Veloso, Cristina Aguilera, entre otras. Nacida de los acordes de Rebeca, o sea, la guitarra del creador, la canción también ha inspirado al pianista cubano Chucho Valdés, al trompetista norteamericano Chris Botti y hasta la mismísima Orquesta Filarmónica de Londres.





Al igual que una rumba de solar o el más refinado son, el título forma parte indiscutible de la identidad de los cubanos. Nuestra cultura no solo encierra el compás que incita al baile, sino también el reposo de una melodía para enamorar.



Calificada como un hito dentro de la música Latinoamericana, Contigo en la distancia es de esas canciones para dedicar a un ser amado sin importar las circunstancias o el lugar. Sencilla y espontánea, la obra nos recuerda la fuerza indetenible de la poesía hecha canción.



César Portillo de la Luz nació en La Habana el 31 de octubre de 1922. Dentro de su legado musical también destacan canciones como Tú, mi delirio, Noche cubana, Realidad y Fantasía, Canción de un festival, entre otras.



Escuche aquí la canción Contigo en la distancia en voz de su compositor:

