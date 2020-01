Los abuelos y los nietos





Existen los abuelos que cuidan de sus nietos de manera eventual. Ellos logran vivir hasta cinco años más cuando son comparados con quienes no lo hacen por la razón que fuese. Este tipo de relación familiar y de cariño se ha demostrado que logra prevenir tanto el deterioro cognitivo y enfermedades crónicas como el Alzheimer, así como la demencia, actuando como una especie de protector cerebral debido a varias razones diferentes, según fue demostrado en una investigación publicada en la revista Evolution and Human Behavior.



Los abuelos felices



Esta relación de esas personas de la tercera edad con sus pequeños nietos, los trae de nuevo a su infancia con sus recuerdos agradables y casi siempre inolvidable de esa etapa de sus vidas. Y esas gratas remembranzas son muy útiles para ellos desde el punto de vista tanto afectivo como cognitivo pues estimula positivamente a sus cerebros imprimiéndoles un nuevo impulso y estímulo de vida.



Abuelos actualizados y con sus recuerdos



Otras acciones beneficiosas al cuidar de sus nietos de esa manera, diríamos que voluntaria, es propiciarle abandonar la rutina de todos los días; y desde el punto de vista interno, disfrutan de esas nuevas experiencias enriquecedoras capaces de hacerles surgir nuevos y positivos sentimientos con cariño incluido y de paso les facilita un novedoso aprendizaje para ellos, cual positivos estímulo, como es el empleo de las nuevas tecnología digitales practicada con soltura por las nuevas generaciones. Esos felices abuelos les cuentan a los pequeños sobre sus propios abuelos y muchos detalles de su etapa infantil y de las costumbres, las modas, los juegos, los romances, las canciones, la vida escolar y social, para disfrute y deleite de esos niños que de otra forma ellos no hubiesen conocido. Y por supuesto, los mayores se ven inmensamente beneficiados de ese ejercicio de sus memorias traídas nuevamente y en voz alta, al momento actual.







Nada mejor que volverse a sentir de utilidad



Nuevamente se sienten útiles para la familia, se incrementa en ellos la autoestima y generalmente sufren de menos estados depresivos, pues se perciben como una gran ayuda en aquello de reforzar los vínculos familiares que de otra forma tal vez se hubiesen enfriado.



Los “abuelos esclavos”



Estos se encuentran en el otro extremo debido posiblemente a su débil carácter y son incapaces de establecer un límite a sus descendientes directos. Pudiera decirse que son prácticamente obligados por sus hijos a cuidar de los nietos en base a determinadas consideraciones. Pudiera considerarse como una situación de abuso, sobre todo si los viejos sufren de una dependencia económica o son demasiados permisivos con sus descendientes, siendo presionados para que cuiden de sus nietos sin otra alternativa, incluso aunque ese adulto mayor se encuentre limitado en grado variable para asumir esa tarea. Por supuesto, eso conduce a situaciones depresivas y se acelera el deterioro cognitivo.

Del Autor