Los amigos, la familia que elegimos

Mucho se ha escrito a lo largo de la historia sobre las relaciones humanas. El amor, el compañerismo, la amistad.



Y quisiera referirme a esta última, pues en ese sentido pocas cosas se han escrito, o por lo menos yo pocas cosas he leído.



Las relaciones de amistad juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Y es que necesitamos a los demás para desarrollarnos y vivir una vida placentera. Pero ¿qué es exactamente la amistad? ¿Cómo son estas relaciones a lo largo de las etapas vitales?



La amistad es una relación afectiva basada en las dimensiones confianza y compromiso. Sin embargo, existe una amplia variabilidad acerca de lo que cada individuo piensa sobre esta relación.



Esto se debe a factores constructivos existentes en torno a este concepto. La subjetividad de cada persona influye en gran medida, alterando los criterios que definen la amistad.



Sin embargo, durante la infancia vemos que las relaciones de amistad son muy distintas.



En el periodo comprendido entre los cero y dos años de edad es complejo hablar de amistad en el sentido estricto de la palabra, pero observamos las primeras aproximaciones a la vida social. Según los estudios los niños pequeños inician y mantienen más interacciones con personas conocidas que con quienes le resultan desconocidos. Esta preferencia supone la adquisición de confianza con aquellos que identifican como conocidos.



Además, los niños prefieren relacionarse con los que han tenido experiencias placenteras, en lugar de con aquellos que supusieron algún tipo de conflicto.

Desde esa edad, aunque no se define ese tipo de relación, ya podríamos hablar de un inicio de amistad, donde el niño elige con quién mantener intercambio de juego y manifestar un afecto positivo.



Durante la etapa preescolar comprendida entre los dos y los seis años, justo antes de empezar la educación primaria, los niños presentan una visión egocéntrica a la hora de entender lo que es amistad. Por lo tanto, estas relaciones se caracterizan por encuentros inestables donde la ruptura llega con facilidad. Generalmente, los niños son amigos de quienes viven cerca de su casa o de los compañeros de clase.



Según los estudios del tema son relaciones inestables basadas en la cercanía y muchas veces, dirigidas y controladas por los padres o cuidadores.

Luego viene una llamada etapa evolutiva entre los seis y 12 años. A estas edades, los niños comienzan a entender a los demás, ahora, eligen a iguales que les muestran cariño y se preocupan por sus necesidades.



A partir de los 12 años hasta los 18, las relaciones de amistad se conciben como la de los adultos, pues consideran la amistad como una relación duradera basada en el conocimiento mutuo y donde el afecto toma un papel principal.



En esta etapa las relaciones de amistad se vuelven mucho más profundas, mostrándose valores de lealtad, confianza, intimidad y sinceridad. Los amigos son elegidos en función de las características psicológicas e intereses y aficiones similares.



A partir de la adolescencia las relaciones de amistad se van enriqueciendo debido a la multitud de experiencias vividas. La distancia y los conflictos ocasionales dejan de ser un obstáculo para mantener y disfrutar del vínculo afectivo creado.



Ese vínculo tan fuerte, fruto de la casualidad de encontrarnos en la vida. Los amigos suponen un punto de apoyo desde la infancia. Nos permiten aprender valores, experimentar distintos roles y descubrir quiénes queremos ser. Nos ayudan a construir nuestra identidad, a desarrollar la empatía y a sentirnos parte de un grupo.



Ya lo dice el refrán de la amistad: “Quien tiene un amigo tiene un tesoro”, lo que en buen cubano sería quien tiene un amigo tiene un central.



