🎧 Los aportes de la ciencia cubana frente a la COVID-19: resultados que enaltecen



La Habana, Cuba.- La certeza de que las medidas del gobierno nos conducen hoy por un escenario más favorable en el enfrentamiento a la COVID 19 y que no puede haber espacio para el exceso de confianza, quedó ratificada en la jornada de este jueves en la que la que el presidente Miguel Diaz-Canel intercambió, como ya es habitual, con un grupo de expertos y científicos que acompañan al país en esta batalla.



Una vez más se confirma el carácter exclusivo de la experiencia cubana en el control del nuevo coronavirus y la tendencia que nos coloca por debajo de la curva más favorable del modelo matemático, como expresara el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, el Doctor Raúl Ginovar Diaz.



A tono con el complejo escenario en que se desarrolla el enfrentamiento a la COVID 19, se confirmó el pronóstico realizado sobre la circulación del virus durante el mes de mayo, y se vaticina una acción mas activa del Sars-Cov-2 en las provincias de La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara en Junio, no así para el resto del país, apuntó el director del Instituto de Meteorología, Doctor Celso Pasos Alberti.



Escuche y descargue el audio en nuestro Canal iVoox





Dijo que se ratifica la hipótesis de que en nuestro país los altos valores de temperatura y humedad no limitan el desarrollo y la circulación del virus.



En la reunión con el grupo de expertos y científicos, se presentaron los resultados de la intervención del medicamento cubano Biomodulina T aplicado a grupos vulnerables, ubicados en hogares de ancianos del país y otros centros psicopedagógicos.



Al decir de Liliam Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud, los resultados de la aplicación de este fármaco han sido muy significativos en el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y en la disminución de afecciones respiratorias en estos grupos de edades.



El presidente Miguel Diaz-Canel Bermúdez calificó la experiencia como muy humana y ética, un resultado que conmueve. En apenas dos meses, el Centro Nacional de Biopreparados, duplicó la producción de la Biomodulina T, y podría garantizar en el futuro un mayor número de unidades del fármaco.







Igualmente, muy enaltecedora ha sido la experiencia con niños y adolescentes cubanos afectados por la COVID 19. Trascendió que el 92 por ciento de ellos se encuentran de alta en sus hogares y evolucionan satisfactoriamente, afirmó Lisette López González, jefa del grupo nacional de Pediatría del MINSAP quien ponderó la profundidad de las pesquisas realizadas para detectar casos asintomáticos y el mejoramiento del cuadro clínico de los pacientes como tendencia, a las 72 horas del tratamiento clínico.



Dijo que solo el siete por ciento de este tipo de pacientes ha tenido que usar antibióticos y el uno por ciento resultó positivo al día catorce de la infección, que correspondió a la primera versión del protocolo de tratamiento al inicio de esta batalla.



Como parte de otros estudios realizados en esta etapa de enfrentamiento a la COVID 19, fueron presentados los resultados preliminares del programa de intervención de salud mental y apoyo psicosocial a pacientes impactados por el nuevo coronavirus, a partir de experiencias novedosas y con un enfoque integral.



El Jefe de Estado cubano expresó que ¨todos los resultados son importantes, interesantes en su conjunto¨, y apuntó seguidamente que esto muestra fehacientemente el aporte que está haciendo la ciencia cubana en este enfrentamiento, de las capacidades que tiene el país desde la ciencia y la innovación para enfrentar las situaciones complejas. ¨Yo creo que hoy hay tres resultados que dan mucho ánimo, dan mucha fuerza y demuestran que hay también un enfoque integral de gestión de la ciencia y la innovación porque participan todos los saberes científicos¨.







Este 28 de mayo el grupo temporal de trabajo para la prevención y el control de la Covid 19 continuó también el examen de las medidas de enfrentamiento a la enfermedad en el país, que al cierre del miércoles reportó nueve casos positivos, 10 altas médicas y ningún fallecimiento por tercer día consecutivo.



La Habana, Matanzas y Holguín informaron sobre su situación epidemiológica. La capital muestra hoy el escenario más complejo, a raíz del evento de la tienda La Época en Centro Habana, que ha generado contagios en otros municipios de la provincia y de la vecina Artemisa.



El Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación también rindieron cuentas sobre su quehacer en el combate al nuevo coronavirus. Al decir del titular del sector, Alpidio Alonso, los artistas cubanos impidieron que el necesario aislamiento social provocara un apagón cultural y se mudaron a las redes. Allí realizaron numerosas acciones como conciertos online, recitales de poesía, y galerías virtuales.



Por su parte el INDER, a través de su titular, Osvaldo Vento, informó que suspendió todos los eventos deportivos nacionales e internacionales, y estudia tres variantes con vistas a su eventual realización. Se evalúa asimismo la pertinencia de llevar a cabo otras competencias como el torneo Playa Girón de Boxeo, los Campeonatos nacionales de judo y lucha y la Copa Cuba de atletismo. Se mantiene la preparación olímpica de 253 atletas en 23 deportes.

Escuche el audio en nuestro Canal TeVeo

Artículos relacionados

Del Autor