Los beneficios de escribir a mano (+Video)





En tiempos de informática, teclados, computadoras y teléfonos inteligentes resulta raro escuchar sobre el hábito de escribir a mano, sustituido por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

La rapidez, facilidad de corrección y otros recursos están modificando todo lo que conlleva escribir. Ya casi no utilizamos cartas, ahora es el correo electrónico. Los estudiantes ya no hacen trabajos a mano, utilizan el ordenador, según el artículo de una especialista de apellidos Lemos Rodríguez consultado en INTERNET.



Esta situación que aborda progresivamente nos hace preguntarnos si existe alguna diferencia entre escribir a mano o escribir tecleando. ¿Por qué nos expresamos mejor o nos aliviamos cuando escribimos a mano? ¿Nuestras ideas se organizan mejor? ¿Por qué escribir a diario a

mano? Expertos en el tema muestran sus criterios a través de documentos divulgados en múltiples sitos internacionales.



Algunos beneficios de la ya lejana práctica muestran que a mano mejora el aprendizaje ; la manera más eficaz para retener información o estudiar es escribir tus notas a mano. Cuando escribimos utilizamos nuestra mano, sujetamos el instrumento con el que escribimos y pensamos en las letras que plasmamos.



“Este proceso estimula una parte del cerebro denominada Sistema de Activación Reticular- asienta la experta”-. Este sistema actúa como un filtro para lo que el cerebro necesita procesar, dando más importancia a las cosas en las que estamos activamente concentrándonos. Por ejemplo, el acto de escribir es algo que pone esto en un primer plano.





Mantiene el cerebro activo. Escribir a mano nos beneficia en nuestro proceso de envejecimiento. Es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque involucra tus habilidades motoras, memoria… Además, es un buen ejercicio mental para quienes quieran mantener una mente aguda a medida que envejecen”.



Al ser una excelente gimnasia para nuestro cerebro ejercitamos nuestras capacidades visuales, motoras y mentales. Con esto, podemos lograr que nuestra inteligencia se vea potenciada. En definitiva, escribir a mano puede hacernos más listos.



Al dejar de escribir a mano perdemos la habilidad de una escritura legible. Eso que tanto nos exigen en la educación sobre trabajos y exámenes con una escritura pulcra y limpia.





Escribir a mano permite pensar más, tachar, volver sobre tus notas, reflexionar sobre ellas .La mayoría de los escritores, los buenos escritores, escriben a mano aseguran-. Quizás se deba a que la imaginación se ve potenciada y que la lentitud que obligatoriamente

exige la escritura manual, permite que los pensamientos sean más claros, estén mejor pensados.



Resulta obvio que las nuevas tecnologías permiten ser “multitarea”. Al mismo tiempo que escribimos podemos estar oyendo música, estar pendientes de un chat o de las redes sociales. Sabemos estar centrados en una cosa sin olvidar prestarle atención a otras.



Cuando escribimos a mano esto no sucede, necesitamos toda nuestra concentración en el acto de escribir. De hecho, es casi un requisito. Ya hay muchas funciones activas (pensar lo que vamos a escribir, sujetar el instrumento, visualizar, escribir) para estar pendientes de

muchas otras.



Además, refleja la personalidad. Existe el estudio de la grafología, que permite descubrir nuestra personalidad y carácter incluso cómo nos sentimos, pues no siempre escribimos igual.



Cuando escribimos a mano desarrollamos una mayor capacidad para generar ideas nuevas y retener información. Al no escribir manualmente, perdemos esta capacidad de desarrollo y, consecuentemente, nuestro proceso de aprendizaje lector se verá retrasado.

¿Cuánto puede beneficiar a tu cerebro escribir a mano? Véalo aquí

Del Autor