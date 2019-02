Los beneficios que hay detrás de un libro





Con el paso del tiempo la lectura se ha convertido en uno de los hábitos más interesantes que tienen las personas. Son tantos los beneficios que hay detrás de un libro, que científicos e investigadores de diversas latitudes le prestan un especial interés.



Lo demuestra un nuevo estudio de la Universidad de Yale, Estados Unidos, que concluye que el hábito de la lectura mejora la esperanza y la calidad de vida. En esta investigación publicada en la revista Social Science and Medicine se descubrió que existía una relación directa entre las personas con mayor longevidad y aquellas con hábitos de lectura más sólidos.



La información dada a conocer recientemente apunta que: “tras preguntar a más de tres mil 500 participantes de más de 50 años de edad sobre sus hábitos de lectura, los datos permitieron dividir a estos lectores en varios grupos: los que no leían nada, los que leían menos de tres horas y media a la semana, y las que que lo hacían más de tres horas y media”.



Los resultados de la investigación, que se alargó durante 12 años, demostraron que los dos grupos que leían superaban en dos años más de vida al grupo que no leía nada.







Investigadores canadienses constataron que quienes leen regularmente poseen un vocabulario más amplio; también ayuda a conocer la pronunciación de las palabras.



La ciencia descorre cortinas en torno a la lectura; así vemos que en 2015, científicos de la Universidad de Emory “compararon el cerebro de lectores y no lectores y concluyeron que quienes mantienen el hábito de la lectura, al utilizar su imaginación para entender y sentir las emociones de los personajes, son más empáticos y cariñosos”-según un artículo publicado -.



“Otros investigadores demostraron que leer aumenta la capacidad de detectar y comprender las emociones de otras personas, una habilidad esencial para las relaciones sociales complejas”.



De acuerdo con la investigación del Dr. Davis Lewis, pionero en el ámbito de la neurociencia, leer reduce los niveles de estrés en un 68 % y disminuye significantemente el ritmo cardíaco. En comparación, una caminata al aire libre disminuye los niveles de estrés en un 42 %.



Los investigadores Alice Sullivan y Matt Brown, del Instituto de Educación (OIE), comprobaron que los niños que leían por placer solían obtener mejores calificaciones en la escuela que sus compañeros, aún en materias como matemáticas. Esto se debe a que la lectura incrementa la habilidad de adquirir y procesar información. Los resultados fueron más notables entre los niños de 10 a 16 años de edad.



Estudios internacionales demostraron también que las personas mayores que regularmente leen o realizan ejercicios mentales tienen menor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer ya que un cerebro activo mejora sus funciones e incrementa la rapidez de la respuesta.



La lectura proporciona otros beneficios importantes, entre los que figuran mejorar la ortografía, aprovechar de forma excelente el tiempo libre y olvidar preocupaciones, además de propiciar un mayor conocimiento de la lengua materna.

