Los delfines se autorreconocen antes que los humanos (+Fotos y Video)





Recientemente ocurrió un descubrimiento relacionado con los delfines y la reacción de estos cuando se reconocen en un espejo, y lo más interesante es que lo hacen antes que los niños.



Según dio a conocer la prensa internacional, filmando a dos animales detrás de un espejo, científicas de la Universidad de la Ciudad de Nueva York observaron que estos animales reconocen su propia imagen antes que los humanos.



Las investigadoras Diana Reiss y Rachel Morrison estudiaron a dos delfines jóvenes en el Acuario Nacional de Baltimore durante tres años y registraron cómo se reconocen ante un espejo a una edad tan temprana como los 7 meses.



En comparación, los niños comienzan a mostrar señales de autorreconocimiento a partir de los 12 meses de edad. El estudio de Reiss y Morrison fue publicado en la revista científica PLoS One.



Cada día se conocen facetas nuevas de los delfines, mamíferos de sangre caliente, símbolos de la generosidad y el desinterés, que según criterios de muchos, la naturaleza dotó de una inteligencia superior.



Lo anterior está científicamente probado; hombre y pez forman un binomio armonioso en los que viven en igualdad de interés con la naturaleza.







Los delfines se emplean en terapias con niños autistas, inexpresivos y encerrados en sí mismos por presentar dificultades en la comunicación y la conducta. La simpatía, el afecto y el juego con estos animales hace la maravilla que no consiguen mil terapias: que los pequeños se abran al mundo exterior junto a unos seres que los acarician y cuidan, mientras dan alegres saltos una y otra vez en el agua.



Llegan a medir cerca de cuatro metros y pesar hasta 300 kilos. Viven en grupos de seis o más de cien individuos, y se comunican entre sí mediante diferentes silbidos. Su cuerpo es aerodinámico con pequeñas aletas y habitan en las aguas templadas de los océanos Atlántico y

Pacífico.



Se caracterizan también porque se ayudan entre ellos, y cuidan mucho a sus crías que nacen bajo el agua: la madre y otros animales adultos las ponen a flote, sobre la superficie para que puedan respirar. Al crecer se nutren de peces, calamares y mariscos, que sostienen con sus afilados dientes.



La relación que durante siglos mantienen los hombres con estos animales se incrementa cada día más; abundantes son también los casos de bañistas y náufragos que son ayudados por éstos, lo que demuestra que algún día la comunicación alcanzará un nivel más elevado.







¿Quién no se enternece cuando visita un acuario y aprecia cómo disfrutan los delfines las actividades en las que intercambian con los entrenadores y las personas que observan el espectáculo?



A los delfines se les considera los animales más juguetones que viven en el mar; siguen a los buques por espacio de centenares de millas, y nunca se quedan rezagados, lo que habla de su rapidez.



Para respirar ascienden a la superficie del mar, haciendo un acopio de aire que les permite estar sumergidos hasta 50 minutos, y aún más. Durante su permanencia en el agua sus órganos respiratorios permanecen cerrados, de modo que aunque abran la boca e ingieran alimentos no penetran en sus bronquios.



Un peligro constante rodea a estos animales, ya que en ocasiones los llegan a cazar en el mar junto a otras codiciadas especies; también los utilizan como experimentos militares, como es el caso de los alemanes en la segunda guerra mundial. Los emplean, además, para conocer el funcionamiento de su cerebro, o de la ondas que transmiten por su medio de comunicación.



El delfín es uno de los pocos animales que pueden determinar no sólo la distancia y el rumbo, sino también el tamaño, la forma, la textura y la densidad de los objetos que le rodea.



Cuando un delfín viaja, por lo general mueve la cabeza lentamente a un lado y al otro, hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento es una especie de exploración global, que le permite ver un camino más ancho frente él. Algunos en cautiverio modificaron los sonidos que producían para imitar los silbidos del hombre, quizás intentando establecer una base para la comunicación entre las especies. Pudiera ser.



Fuentes consultadas: Ecured, documentos sobre el tema aparecidos en INTERNET y archivo de la periodista.



