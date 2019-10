En Audio: Los desafíos actuales del MNOAL

En Audio: Los desafos actuales del MNOAL

Bakú.- El presidente cubano ya está en Bakú para participar en la décimo octava Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que desde el 25 y hasta el sábado 26 tendrá lugar en la capital de la República de Azerbaiyán.

Pasadas las dos de la tarde tocó tierra la nave que condujo a nuestro presidente y a su delegación. El vice primer ministro de Azerbaiyán, Ali Ahmadov, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, le dieron la bienvenida en el aeropuerto internacional.

#Cuba 🇨🇺 y #Azerbaiyán 🇦🇿, pueblos que comparten tradicionales lazos de amistad, los cuales constituyen bases sólidas para desarrollar los vínculos de cooperación y amistad. pic.twitter.com/xG6zjAGWxk — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) October 24, 2019

Díaz-Canel llega procedente de la República de Belarús, donde realizó una visita oficial de dos días y firmó acuerdos con su homólogo en esta nación europea.

Poco después de su llegada a esta ciudad, Díaz-Canel fue recibido por el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en un encuentro que duró más de cuarenta minutos y se realizó en un ambiente cordial; los mandatarios abordaron los tradicionales vínculos históricos entre ambos países y se consideró una visita más allá de todo protocolo.

También fueron abordados temas de la agenda internacional y de la XVIII Cumbre de MNOAL.



Durante su estancia en Azerbaiyán, Díaz-Canel rindió tributo al Padre de la Patria azerí, Heydar Aliyev, al depositar una ofrenda floral en la necrópolis donde reposan sus restos.

Rinde @DiazCanelB tributo a Heydar Aliyev, Padre de la nación azeri. Es la primera actividad del presidente de #Cuba en la República de #Azerbaiyán @radiorebeldecu pic.twitter.com/4HpB5La51W — Demetrio Villaurruti (@demevilla) October 24, 2019

Ya caía la noche cuando recorrió sitios históricos y culturales del centro de la ciudad de Bakú, marcada por una arquitectura donde lo moderno y lo tradicional coexisten.

Este viernes comienza la décimo octava Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que tendrá lugar en el Palacio de los Congresos de esta ciudad atrapada entre el Mar Caspio y el Cáucaso.

Escuche y descargue la versión radial de este reporte a través de nuestro Canal Ivoox:



La ceremonia oficial de apertura de la cita está prevista para las once de la mañana, mientras que el debate comenzará en la tarde con el tema general “En defensa de los principios de Bandung”, el cual marcará toda la cumbre.

Unos 120 países componen el movimiento hoy, que es tan grande como la propia Organización de las Naciones Unidas, por lo tanto, en él se concentra una fuerza importante en aras de alcanzar posiciones comunes en el ámbito internacional que hoy afectan a todos los países del Sur.

Los Presidentes de #Cuba 🇨🇺 y #Azerbaiyán 🇦🇿 sostuvieron un encuentro bilateral en la tarde de #Hoy.

Ambos países comparten el objetivo de preservar la unidad del MNOALy su importante papel en la esfera internacional, como mecanismo de concertación política a los países del Sur. pic.twitter.com/9AOoojNSml — Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) October 24, 2019

La décimo octava Cumbre del Movimiento de Países No Alineados se realiza en un momento en que la ofensiva de las plataformas neoliberales se hace cada vez más evidente. El ataque al no alineamiento, la injerencia en los asuntos internos de otras naciones, el irrespeto a la soberania e independencia de los pueblos contravienen los principios enarbolados en la reunión afroasiática de Bandung, en 1955, y que posteriormente fueron acogidos como esencias fundacionales del actual Movimiento de Países No Alineados en Belgrado en 1961.

Durante la Cuarta Cumbre en Argel, en 1973, el Comandante en Jefe Fidel Castro dijo: “Nuestra verdadera unidad no depende de un alineamiento circunstancial, sino de una identidad más profunda y permanente¨.

El reto y desafío sigue en pie porque el Movimiento de los No Alineados debe seguir desempeñando un papel para unificar a las naciones en vías de desarrollo y para coordinar acciones entre ellos.

El movimiento se fundó en 1961 y la última cumbre tuvo lugar en Venezuela. La República de Azerbaiyán dirigirá la presidencia del Movimiento por los próximos tres años. Cuba acogió en La Habana dos de estas citas, durante 1979 y 2006.



