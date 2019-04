Los españoles a las urnas en cruciales elecciones

Los espaoles a las urnas en cruciales elecciones

2019-04-27 16:26:12 / web@radiorebelde.icrt.cu

Mucha incertidumbre por el alto nmero de votantes indeciso, incgnita en torno a si habr un avance de la ultraderecha y la posibilidad del primer Gobierno de coalicin desde el regreso de Espaa a la democracia a fines de la dcada de los setenta, marcan lo indito de la trascendental contienda electoral del domingo en el pas ibrico, donde la nica certeza en apariencia, si se cree al dedillo en las encuestas, es que la victoria ser para el gobernante Partido Socialista Obrero Espaol (PSOE), del actual presidente del gobierno, Pedro Snchez.



Sin embargo, lo que no parece probable es que el PSOE obtenga la mayora absoluta de 176 diputados como para que Snchez sea reelecto como mandatario, sin necesidad del apoyo de otra fuerza poltica.



Si finalmente no logra la cifra mgica de 176, lo que est por ver es cuanto se acerca el PSOE a ella, como para que solo dependa de unos pocos legisladores de otro partido, como los de la coalicin izquierdista Unidas Podemos, sin necesidad, por ejemplo, del respaldo aadido de los independentistas catalanes.



Estos ltimos fueron aliados incmodos de Snchez junto al entonces Unidos Podemos, cuando lo apoyaron para que tuviera la mayora absoluta para la mocin de censura que lo llev al poder y desplaz de la presidencia del gobierno a Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular.



Sin embargo, en su batalla por la soberana de Catalua, los separatistas catalanes se volvieron despus contra Snchez y votaron contra su proyecto presupuestario, dejndolo sin mayora parlamentaria, y obligndolo a adelantar las elecciones del 2020, cuando debi terminar el mandato de Rajoy.



No obstante, sin descartar a los catalanes, por si acaso, Snchez despej una de las principales dudas de cara a los comicios de maana, al afirmar que podra formar un gobierno de coalicin con Unidas Podemos, despus de que el lder de esa alianza izquierdista, Pablo Iglesias, lo emplazara a definir si pactara con el derechista Ciudadanos.



Un entendimiento entre el PSOE de Snchez y la formacin de Albert Rivera es la opcin preferida por los poderes fcticos en Espaa, es decir, la monarqua, las grandes empresas y los medios de comunicacin monoplicos.



Pero Snchez asegur que no est en sus planes pactar con un partido que ha puesto un cordn sanitario al PSOE, en referencia a la campaa de Ciudadanos en la que llam a un triunfo de la centro-derecha para evitar que los socialistas ganen.



Esa es la otra gran duda de maana en Espaa: que la mayora absoluta para llegar al poder la obtenga el voto conjunto de los diputados de la triple derecha, es decir, del Partido Popular (PP), Ciudadanos y VOX, lo que supondra una amenaza a las libertades y los derechos en Espaa.



Pero no son ni el PP ni Ciudadanos los que generan tanto temor, como la posibilidad de que, por primera vez en la historia de la democracia espaola, un partido ultraderechista como VOX llegue al parlamento, donde nunca han tenido legisladores en los ltimos 40 aos.



Incluso, el presidente espaol y lder del PSOE, Pedro Snchez, advirti que Vox podra obtener en las elecciones del domingo un mejor resultado al pronosticado por los sondeos, que hasta la semana pasada daban por seguro un auge de la agrupacin ultraderechista.



Si los pronsticos de los comicios de maana en Espaa apuntan hoy a un escenario muy abierto, con probabilidades tanto para la izquierda como para la derecha, se debe al nmero alto de indecisos, pues cuatro de cada diez espaoles No haba definido hace una semana por quin votar.



Adems, la tasa de participacin en las elecciones generales espaolas lleva cayendo en picado desde hace aos, con ms de 12 millones de personas que no pisaron el colegio electoral en los comicios del 2016.



La conviccin de las fuerzas de izquierda es que, si logra movilizar ese voto, es posible evitar el asalto de la extrema derecha en Espaa.



Al margen de la incertidumbre sobre lo que ocurrir en los comicios de maana, un resultado S se da por seguro, la confirmacin del fin del sistema bipartidista entre los socialistas del PSOE y los derechistas del Partido Popular, que domin la poltica espaola durante los ltimos 40 aos y comenz a derrumbarse en el 2015 con la emergencia de nuevas agrupaciones.



(Noticiero Nacional de Radio)

Artículos relacionados

Del Autor