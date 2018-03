Los estudiantes en EE.UU. contra la violencia armada (+Fotos)

2018-03-24 13:12:00 / web@radiorebelde.icrt.cu



Fotos tomadas de El País



La movilización estudiantil conocida como "Marcha por Nuestras Vidas" podría alcanzar este sábado proporciones históricas en Estados Unidos, al confluir ya miles de manifestantes en Washington, en una movilización contra la violencia armada y los tiroteos masivos en las escuelas.



Las predicciones apuntan a que medio millón de personas acudirá hoy a las inmediaciones del Capitolio de Washington para participar en la protesta de varias horas.



Por el número de asistentes calculado, la movilización estudiantil de este sábado igualaría la de la Marcha de las Mujeres del año pasado y convertiría la manifestación en una de las más multitudinarias vistas en Washington desde la época de la Guerra de Vietnam.



Sin embargo, hay quienes vaticinan que la estudiantil Marcha por Nuestras Vidas superaría los pronósticos, y podría ser una de las más grandes de la historia del país, con la eventual participación de un millón de personas en Washington y otras 800 ciudades.



Los organizadores han convocado también a concentraciones en varios países del mundo, en especial delante de embajadas y consulados de Estados Unidos.







La iniciativa fue liderada por los estudiantes de la secundaria de la Florida Marjory Stoneman Douglas High School, donde 17 personas perdieron la vida el pasado catorce de febrero, a manos de un ex condiscípulo.



Varios estudiantes han estado apareciendo en la televisión promoviendo la movilización y figuran incluso en la portada de la revista Time, mientras que movimientos sociales y grandes figuras del espectáculo respaldaron la protesta.



Oprah Winfrey y George y Amal Clooney donaron 500 mil dólares cada uno para la causa estudiantil, el elenco de la serie televisiva “Modern Family” hizo un anuncio público, y los astros de Broadway, Lin Manuel Miranda y Ben Platt, grabaron una canción para la marcha.



Con medidas como casillas de registro de votantes en el lugar de la protesta, el objetivo de los estudiantes es conseguir apoyo para su causa en pro de un mayor control de las armas de fuego, cuando se realicen las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.



Quienes en el bando de los defensores de la tenencia y venta de las armas, consideran que los estudiantes no están calificados para cambiar las leyes, jóvenes como la neoyorquina Winter Minisee, de 17 años, han replicado.



Minisee recordó que, históricamente, los estudiantes han encabezado todos los grandes movimientos en Estados Unidos, incluidos la lucha por los derechos civiles y la lucha contra la guerra de Vietnam.



Analistas coinciden en que la sociedad estadounidense ha llegado ya a un histórico punto de inflexión emocional sobre la violencia armada, tras la masacre que dejó 17 muertos en la secundaria de la Florida, detonante de un nuevo debate nacional y la gran marcha de hoy en Washington.







De acuerdo con un sondeo realizado por la agencia noticiosa AP y el Center for Public Affairs Research, el 69 por ciento de los entrevistados, es decir siete de cada diez adultos, y la mitad de los republicanos están a favor ahora de leyes más estrictas para el control de las armas.



Es el mayor nivel de respaldo desde que la AP hizo las preguntas por primera vez hace cinco años.



Incluso, la encuesta encontró respaldo a medidas específicas de fiscalización entre quienes rechazan la frase “control de armas”.

Sin embargo, el sondeo reveló que casi la mitad de los estadounidenses no esperan que sus funcionarios electos tomen medidas respecto al control de las armas de fuego.



(Noticiero Nacional de Radio)