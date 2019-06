Los Guerreros de Camagϋey en la cima a falta de una fecha

Camagϋey.- Los “Guerreros”, actuales monarcas del boxeo cubano, desplazaron a Guantánamo de la primera posición, a falta de una fecha para concluir en esta ciudad, la Final de la Serie Nacional.

Precisamente, el duelo entre los dos conjuntos que marchan en la punta, se efectuará en la jornada de este viernes a las 2:00 PM, en lo que dejará definido un certamen que se ha desarrollado con todo éxito en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún.

Los agramontinos ganaron su enfrentamiento 8-2 frente a la representación de Santiago de Cuba, con aporte de un integrante de los “Domadores” Damián Arce en los 49 Kg. En lo que significó la repetición de la final del Torneo Nacional Playa Girón, Arce volvió a sacar la mejor parte, sobre todo apelando a la combatividad como principal arma y le propinó RSC en el tercer asalto a Alisbel Poll.

La escuadra de Guantánamo superó 6 combates por 4 a la de Sancti Spíritus, mientras que las selecciones de La Habana y Pinar del Río firmaron la paridad es su enfrentamiento, con cinco éxitos para cada escuadra. Resaltar el dominio que tuvo sobre el ring el tres veces monarca mundial Lázaro Álvarez, quien en los 57 Kg superó a Osvel Caballero, quien también está clasificado para los Juegos Panamericanos de Lima.

Otras de las principales figuras que escaló el cuadrilátero fue el guantanamero Arlen López, quien logró veredicto unánime ante Jorge Cuellar. Sobre la estrategia, Arlen dijo que buscó pelear los tres asaltos para seguir preparándose, rumbo a la cita multideportiva del verano próximo. “Es una estrategia de mi entrenador Víctor Sánchez. Decidimos pelear los tres asaltos para buscar mayor preparación y alcance en los golpes. Este evento viene a cumplimentar nuestra preparación rumbo a Lima, donde vamos por la medalla de oro”.

Cuando solo queda una jornada, los locales suman 207 unidades y se encaramaron en la cima del certamen, 204 tiene Guantánamo y Santiago de Cuba 155. Los conjuntos de La Habana con 135, Sancti Spíritus con 130 y Pinar del Río con 127, se ubican del cuarto al sexto puesto.

Este viernes, se definirá el campeón en el tope que sostendrán agramontinos y guantanameros a partir de las 2: 00 PM. Antes rivalizarán espirituanos-pinareños y habaneros-santiagueros.

Enfrentamientos:

Sancti Spíritus vs. Guantánamo

49 Kg: Lázaro López vs. Giovis Salfrán 3-0

52 Kg: Jorge Griñan 3-0 vs. Darwin Torres

57 Kg: Osvaldo Díaz 3-0 vs. Eriberto Jaca

60 Kg: Daciel Aragón vs. Randy Tamayo 3-0

63 Kg: Arnaldo Vega vs. Jorge Moirant 3-0

69 Kg: Ernesto Cobas vs. Marlon Lispiel KO 3

75 Kg: Jorge Cuellar vs. Árlen López 3-0

81 Kg: Lázaro Fiss 3-0 vs. Fernando Cuza

91 Kg: Leonardo Guides vs. Reinier Herrera RSC 1

+91 Kg: Adonisbel Iznaga 3-0 vs. Emilio Larrazabal

Pinar del Río La Habana

49 Kg: Lázaro Seguef 3-0 vs. Raudel Moya

52 Kg: Héctor Tamayo vs. Agnolis Biñote 3-0

57 Kg: Lázaro Álvarez 3-0 vs. Osvel Caballero

60 Kg: Andrés Yut vs. Danger Revés 3-0

63 Kg: Osmir Quezada vs. Mario Bravo 2-1

69 Kg: Noelvis Reyes vs. Jhoan Sánchez 3-0

75 Kg: Enmanuel Chirino ABAND 2 vs. Leinier González

81 Kg: Yiobaldo González 3-0 vs. Randy Rivera

91 Kg:Erich Ruíz 2-1 vs. Ángelo Morejón

+91 Kg: Lusnán Silvera vs. Carlos Castillo ABAND 2

Santiago de Cuba Camagϋey

49 Kg: Alisbel Poll vs. Damián Arce RSC 3

52 Kg: Daniel López vs. Raicel Moncada 3-0

57 Kg: Malioski Banteurt ABAND 2 vs. Miguel Echevarría

60 Kg: Jorge Alarcón vs. Yosdiel Nápoles 3-0

63 Kg: Pablo Cuevas vs. Roberlandi Delís RSC 3

69 Kg: Antonio Bicet vs. Kevin Brown 3-0

75 Kg: Iraís Valier vs. Yainier Areu RSC 3

81 Kg: José Salazar vs. Raicel Poll ABAND 2

91 Kg: Gerolkis Mayeta vs. Ángel Nápoles ABAND 2

+91 Kg: Pablo Sánchez 2-1 vs. Juan Salgado

