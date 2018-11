Los médicos cubanos son estelas de vida...



Escuche y descargue en el audio la entrevista de nuestro periodista directamente desde nuestro Canal de iVoox

Entre los cientos de galenos cubanos que han contribuido al Programa Más Médicos para Brasil, se encuentra el doctor Ernesto Gattorno López, especialista en Medicina General Integral (MGI), quien entre marzo de 2014 y agosto de 2017 fue coordinador de la Brigada Médica Cubana en la ciudad de Paragominas, estado de Para, al nordeste de Brasil, donde multiplicó la salud universal.



“Estuve laborando en una comunidad rural llamada Caip, donde nunca había estado un médico. Aunque allá los caminos son intransitables yo nunca deje de ir, viajes que duraban cinco horas a través de los 80 km de camino que nos separaban de la ciudad de Paragominas a Caip, que tenía aldeas indígenas y que atendíamos. El pueblo llevaba 16 años de fundada y hasta ese momento no había estado allí ningún médico”.





El doctor Gattorno, quien ahora funge como director del Policlínico Universitario Héroes del Moncada, en el municipio capitalino Plaza de la Revolución, accedió a contar sus vivencias en Brasil y cómo sus pobladores apreciaron la labor de los médicos de la Isla.



“El estado de satisfacción de la población era muy grande, por la labor que realizan los médicos de mi brigada. Para ellos nosotros éramos un alivio en poder llevar una atención médica de calidad porque, aunque existían médicos brasileños que trabajaban en los puestos de salud de la ciudad, no hacían terreno, los médicos cubanos sí, dábamos charlas educativas, hacíamos jornadas con embarazadas, con niños, apoyando la vacunación con la enfermera”.



Gattorno agregó, además, que en Brasil conoció el Chaga, “en Cuba afortunadamente no lo hay y las enfermedades infecto-contagiosas de los niños, las enfermedades parasitarias de los infantes que en nuestra Patria prácticamente no se diagnostican. Además de situaciones con el embarazo de las mujeres, con el bajo peso, son cuestiones que nuestro sistema de salud tiene erradicado y que cuando uno llega a esos lugares humildes donde no hay una cobertura de salud adecuada hasta el momento que nosotros pusimos un pie allí se manifiestan, pues nuestra labor es resolver estas situaciones de salud para logar mejores índices de calidad en la salud de esas personas”.





Durante la entrevista conocimos de un hecho que le marcó. “Había una muchacha muy pobre en la comunidad rural Caip que nunca su familia había sido atendida por un médico, yo le seguí su embarazo, aumentó de peso, modifiqué sus hábitos alimentarios y logró tener sus gemelas, en un parto que se hizo allí mismo; ella no dejó que nadie pusiera nombre para que yo tuviera ese honor, entonces llevan el nombre de mis hijas”.



Gattorno López tiene muy buenos recuerdos de su misión médica. “A mí me marcó Brasil primero por la experiencia de trabajar en ese tipo de comunidad durante tanto tiempo, anteriormente había estado en la República Bolivariana de Venezuela, pero me había desempeñado en funciones administrativas. No había trabajado directamente con la población, en Brasil lo hice y ha sido una experiencia muy buena, y el cariño de las personas, esa gente humilde, de esas personas por las que Ud. se levanta todos los días con ánimo de vencer las adversidades, de un lugar rural, sin energía, sin internet, sin comunicaciones. Pues eso es algo que no tiene precio, las miradas de esos niños, la sonrisa de sus padres es algo que no se paga con ningún dinero del mundo”.



Este profesional de la salud pública cubana le reconforta saber que deja estelas de vidas en andar por la vida, en las naciones que los necesiten.

