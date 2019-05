Los médicos del equipamiento, imprescindibles en la Cuba de hoy

Los mdicos del equipamiento, imprescindibles en la Cuba de hoy

La pinareña Yanitza Pérez Hernández afirma con locuacidad que en su vida ha vencido y vence retos: ser ingeniera en Telecomunicaciones, internacionalista a la par de madre, y encontrar diariamente soluciones para que los servicios médicos en Vuelta Abajo no se detengan.



Ella se desempeña como ingeniera en el Centro Provincial de Electromedicina y actualmente participa en el IV Congreso de Tecnología y Salud que se desarrolla hasta el 9 de mayo, en el Palacio de Convenciones de La Habana.



Quizás los pinareños desconozcan que los espejuelos que hoy usan, se confeccionaron gracias a la inventiva de esta mujer cubana. Ella recupera los lensómetros, usados en las consultas de refracción de los policlínicos y en las ópticas.





La Ingeniera en Telecomunicaciones Yanitza Pérez Hernández se desempeña como especialista en el Centro Provincial de Electromedicina.



¿Cómo recupera este instrumento óptico que mide la potencia de los lentes?



“No llevamos a deshecho todas las partes del equipo. Lo que hacemos es dejarlo, recuperar algunas de las piezas que pueden ser reutilizadas. Damos baja a un equipo y recuperamos 4 o 5”.



Para el ingeniero Solem Jorge Issac, Director del Centro Nacional de Electromedicina la convocatoria de la máxima dirección del país es muy específica.



“La tendencia de la electromedicina es lograr lo que hace un tiempo hacía el ingeniero cubano, que era reparar y no tarjetear, o sea es sustituir importaciones. Que significa aplicar ciencia, innovar, buscar soluciones alternativas sin la necesidad de importar piezas.A eso estamos llamados hoy, a sustituir importaciones, que eso al final genera soberanía y desarrollo científico técnico”.





El ingeniero Solem Jorge Isaac autocalifica su profesión como médicos del equipamiento



La labor de los electromédicos resulta vital para que la atención médica no se detenga.



“Tenemos un grupo de servicios que están funcionando por la inventiva. Hoy hemos recuperados tanques de alta tensión y tarjetas de tomógrafos, sillones estomatológicos que ya estaban fuera de servicios, en fin una gama de equipos de óptica, de electrónica, monitores multiparámetros, desfibriladores”.



Tras el funcionamiento de los equipos, la mayoría vetustos, se encuentra la labor anónima de los electromédicos, su mayor satisfacción es el bienestar del pueblo. El ingeniero Solem Jorge Isaac autocalifica su profesión como médicos del equipamiento.

