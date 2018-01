Los ruidistas o efectos especiales en el cine de antaño

No me refiero esta vez a los pregoneros, que me despiertan temprano en la mañana, ni a los claxon innecesarios. Esto es un comentario sobre aquellos que en la etapa silente se colocaban tras la pantalla y hacían lo que hoy se llama efectos especiales.



Pero primero llegaron los parlantes al cine Actualidades en 1903, primer local construido para exhibiciones cinematográficas. Esto fue el día 8 de abril.



Esos parlantes debutaron bajo la dirección de Claudio Cuesta. Para los que no lo conozcan el “Actualidades” se encontraba en Monserrate entre Neptuno y Ánimas, en La Habana.



Los ruidistas llegaron por primera vez al cine Payret el 29 de septiembre de 1907. Ellos hacían lo que podían para llevar al público que colmaba la sala los sonidos de las puertas al cerrarse o abrirse, la lluvia, los pasos, etc.



Para ello veían antes la película totalmente muda, con la intención de marcar los ruidos necesarios.Algunos cines no tenían ni parlantes ni ruidistas. Como es sabido muchos pianistas se ganaban la vida musicalizando en vivo las escenas.





Entre ellos destaca el cubano Ernesto Lecuona. Ese mismo año el futuro gran pianista y compositor integró la plantilla del cine Fedora en Belascoaín y San Miguel, con solo 12 años de edad. Después pasó a los cines Parisién, Norma, Turín y Orión.



Con ruidistas y parlantes se benefició “Un duelo a orillas del Almendares”, estrenado el 12 de septiembre (1907), dirigido por el inolvidable Enrique Díaz Quesada.

Del Autor