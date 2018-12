Los semifinalistas toman los tres refuerzos para la postemporada



Los semifinalistas toman los tres refuerzos para la postemporada. Fotos del autor



Siete jugadores de posición y cinco lanzadores fueron seleccionados este jueves para reforzar a los cuatro semifinalistas de la 58 Serie Nacional de béisbol.



En el Salón de Historia del deporte cubano, los manager de Las Tunas, Sancti Spíritus, Villa Clara y Ciego de Ávila, tomaron a los últimos tres refuerzos con los que jugarán los play-off desde el venidero cuatro de enero.



Pablo Civil, al frente de los subcampeones nacionales tuneros, adquirió a los lanzadores Yoenis Yera y Erlis Casanova, y al inicialista Guillermo Avilés, que no participó en la segunda fase del torneo.



Por su parte, José Raúl Delgado, timonel de los gallos espirituanos, se hizo de los servicios del serpentinero Frank Luis Medina, el torpedero Yordan Manduley y el mascara Oscar Valdez.



Entre tanto, Eduardo Paret, representado por José Ramón Riscart, completó su plantel con el jardinero Stayler Hernández, el antesalista Junio Paumier y el picher Wilson Paredes.







Por último, el laureado manager avileño Roger Machado, tomó a dos jugadores que hicieron campaña en la liga japonesa, el lanzador Raidel Martínez y el versátil Oscar Luís Colas, y terminó de blindar a los tigres con el poderoso bateador Yordanis Samón.



De los 12 seleccionados, nueve de ellos se encontraban en activo con los equipos de Industriales y Holguín, que resultaron eliminados en la fase hexagonal.



Los únicos que no participaban en la Serie eran los lanzadores Yoenis Yera, que causó baja del equipo de Holguín, y Raidel Martínez, que regresó de Japón, y el primera base Guillermo Avilés, que no respondió al llamado de Sancti Spíritus para jugar la segunda fase.

Del Autor