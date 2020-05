🎧 Los Sierra, entre la medicina y el deporte

Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



La Habana-. Los apellidos Sierra Cañadilla resultan muy familiar para los habitantes del municipio Manzanillo en la oriental provincia de Granma. Esta familia se debate entre la medicina y el deporte.



José es un reconocido Epidemiólogo y Esperanza le ha dedicado una buena parte de su vida a la Enfermería. Ellos son los padres de la mejor ciclista de Cuba y una de las grandes del mundo Arlenis Sierra Cañadilla.



Por esta fecha, la campeona de la Ruta de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y Lima 2019 estaría prácticamente a punto en su preparación para asistir a la cita bajo los cinco aros de Tokio. Sin embargo la COVID-19 le ha postergado el sueño de luchar por una medalla, que sería la más importante de su fructífera carrera.



El nuevo coronavirus no ha impedido que los padres de Arlenis continúen salvando vidas, ella en la “ciudad del Golfo” y él es uno de los profesionales de la salud de la Brigada Henry Reeve que combaten el SAR-CoV-2 en la Isla de Boa Vista en la República de Cabo Verde.







Desde que arribaron los galenos cubanos el pasado 23 de abril a este hermano país, han recibido constantes muestras de cariño por parte de sus pobladores.

Para José Sierra esta es su tercera Misión Internacionalista, antes estuvo de los años 2010 al 2013 en Guinea Ecuatorial y en el 2016 en Nepal, nación que fue devastada por un terremoto.





Para que José pueda cumplir esta Misión, resulta vital el apoyo de la familia. De eso se encargan su esposa Esperanza, sus tres hijos y dos nietos.



Arlenis Sierra, quien es la capitana del Club italo-kazajo Astaná Women´s Teams, siente gran admiración por la labor tan humanista que está realizando su papá.



Gracias a su papá José, quien siempre fue un apasionado a los deportes, Arlenis llega al ciclismo.

El apoyo de mi papá fue muy importante para mí porque fue quien me guió, quien me puso en el ciclismo cuando apenas tenía 11 años. Me iba a ver a Bayamo todos los fines de semana cuando estaba en la EIDE, estar becada con tan poca edad y además ser mujer fue muy duro. Mi mamá no era muy amante al deporte, ella me apoyaba pero no le gustaba que yo practicara ciclismo, después se acostumbró. Ahí estuve cuatro años hasta que fui promovida para el equipo nacional.





Con apenas 16 años Arlenis Sierra viene para el Centro de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín, situado al Este de la capital. A pesar de la distancia José no le perdía el rastro.





La estirpe de guerrera y de siempre luchar por lo que quiere, son cualidades que heredó de su padre.

Él nunca se rinde, siempre batalla por las metas que se propone. Siempre está pendiente de mí, de los estudios, de los entrenamientos. Esto es una de las cosas que me ha llevado a ser la atleta que soy y poder tener los resultados que he conseguido en el deporte. No me doy por vencida si las cosas me salen mal, si me caigo me levanto y voy adelante.