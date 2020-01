En Audio: Los Toros ya están en la final

En Audio: Los Toros ya estn en la final





Camagüey-. Los “Toros” se convirtieron este martes en el primer finalista de la 59 Serie Nacional de Béisbol, después de vencer en el estadio Cándido González a los “Leones” de Industriales con pizarra final de 3 anotaciones por 2.



En el choque, los abridores Yariel Rodríguez y Bryan Chi, se enfrascaron en un duelo hasta el séptimo inning, cuando el capitalino le cedió el box al cerrador Andy Rodríguez. Entre tanto por los agramontinos, el salvamento se lo acreditó el granmense Lázaro Blanco.



El manager camagüeyano Miguel Borroto, dijo que esta clasificación a la final, es una de las cosas más grande que le ha pasado.

Esto ha sido espectacular. Fueron tres juegos muy cerrados, en cualquiera de ellos podía haber ganado Industriales, pero nos tocó a nosotros. Mi respeto para ellos, yo siempre los quise en la postemporada.



Con esta excelente jugada del tercera base Alexander Ayala, Camagüey se convierte en el primer clasificado a la Gran Final de la 59 Serie Nacional del Beisbol de Cuba...Felicidades Camagüey!!! pic.twitter.com/cipjDiaz4C — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) January 8, 2020



Sobre la decisión de traer a Lázaro Blanco como cerrador, Borroto señaló:

No queríamos un mañana, tenía que ser hoy. Él estaba listo y siempre teníamos en mente que si llegábamos con ventaja a los finales lo íbamos a utilizar.

El supersónico Yariel Rodríguez, lanzó una joya de pitcheo, ante un conjunto bateador. Tiró 8 entradas, con solo dos carreras permitidas y utilizó 113 lanzamientos.

“Fue un partido de presión, porque estábamos enfrentando a un gran equipo. Nadie se esperaba esto. Utilicé con frecuencia la velocidad, ya que estaba bastante fuerte y a diferencia de mi primera salida tuve un buen control”.

Lázaro Blanco cerró el noveno para darle el pase a la gran final a Camagüey.

“Prácticamente no calenté. Me concentré en cada lanzamiento. Lo importante era que teníamos que asegurar la serie hoy mismo. Les dije a los muchachos que había que estar tranquilo, que la ansiedad no nos podía dominar”.

Luis Gonzáles, acaba de materializar el primer OUT para su equipo...los Toros están a dos OUTS de la victoria. pic.twitter.com/DrLkwWNMER — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) January 8, 2020



Los “Toros” se mantendrán entrenando en su cuartel general del Cándido González, para esperar su rival que saldrá de la otra semifinal, donde se enfrentan Matanzas y Las Tunas.



La final de la 59 Serie Nacional arrancará, siempre por Camagüey, el sábado o el domingo, en dependencia del otro play off.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox las declaraciones del manager Miguel Borroto y de los lanzadores Yariel Rodríguez y Lázaro Blanco.











Artículos relacionados

Del Autor

Nombre Email País Publicar email Si No Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.

No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.

Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.