Los trabajadores de Finanzas: POR CUBA, UNIDOS VENCEREMOS



Randy Arteaga Rodríguez, Secretario General del Buró Sindical de los trabajadores del Organismo Central del Ministerio de Finanzas y Precios. Fotos de la Autora



Los trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precios llegan a este 1ro de mayo muy motivados y comprometidos con el control del presupuesto y atendiendo algunas violaciones de precios que se puedan detectar en las entidades estatales y en el sector particular.



El Secretario General del Buró Sindical de los trabajadores del Organismo Central, Randy Arteaga Rodríguez, aseguró que están conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores de una forma particular, totalmente diferente, en circunstancias especiales debido a las medidas adoptadas para el enfrentamiento de la COVID-19.



Aun cuando la fecha se celebrará desde nuestras casas, se sentirá en toda cuba la misma unidad, los hogares de todos nuestros trabajadores se convertirán en miles de plazas.



Este Ministerio, en cumplimiento de las medidas adoptadas y para la protección de sus trabajadores, ha reorganizado la fuerza de trabajo, donde la gran mayoría de los trabajadores se encuentra laborando a distancia desde sus casas.





Oficinas Centrales del Ministerio de Finanzas y Precios.



En tiempos de distanciamiento social, gracias a las tecnologías de la informática y las comunicaciones, desde el lanzamiento de la convocatoria a la conmemoración por el 1ro de Mayo, por el secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento, hemos desarrollado muchas iniciativas, fundamentalmente desde las redes sociales, lo primero que hicimos fue engalanar la sede del Ministerio, con una bandera cubana bien grande, en lo alto del ministerio.



Estas iniciativas incluyen no solo a la sede del Ministerio, abarcan a todas las entidades de su sistema. Los perfiles institucionales del Ministerio van a tener cambios temporales en su imagen, en saludo a la fecha, además de otras publicaciones, hemos compartido fotos de celebraciones anteriores, multimedios, y participaremos en el tuitazo.



Muy importantes, nos sumarnos al llamado del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entonaremos, las notas de nuestro himno al unísono en toda Cuba, como muestra de esa unidad de nuestro pueblo. También aplaudiremos como muestra de agradecimiento a todas las personas que trabajan en el enfrentamiento a la covid-19.



En el plano laboral tenemos muchas motivaciones:



- Mejoramiento de las finanzas públicas.

- Fomentar la cultura del ahorro de los recursos presupuestarios.

- Buscar iniciativas que permitan mayores ingresos al presupuesto.

- Ante estas condiciones respaldar los gastos extraordinarios del sector de la salud.

- Control de los precios en todos los sectores.



Nuestros trabajadores no estaremos unidos en la Plaza de la Revolución José Martí, pero no faltará la voluntad y el optimismo, para vencer esta batalla contra la COVID-19 y, por supuesto, luego trabajar incansablemente en la recuperación de nuestra economía.



Los trabajadores de finanzas “POR CUBA, UNIDOS VENCEREMOS”.

Del Autor