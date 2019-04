LSB: Capitalinos da primero





La Habana, Cuba.- La escuadra de Capitalinos superó al favorito Villa Clara 82-65 en el inicio de las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto, en choque que tuvo lugar en la polivalente Ramón Font, y de esta forma extendieron a siete su racha de éxitos consecutivos.



Los dirigidos por Reynaldo Téllez fueron superiores a los “Lobos” desde el mismo inicio, al dominar el primer cuarto 19-15. En el segundo periodo aumentaron la diferencia al ganarlo 21-14 y llegar al descanso con un favorable 40-29.



Capitalinos siguió mostrando mejor efectividad en los tiros de campo, que sumado a la pobre producción ofensiva de los “naranjas”, les dieron sacar saldo favorable en el tercer cuarto 21-15. Solo cedieron en el último 17-21, ya con las acciones decididas.



En el orden colectivo los citadinos aprovecharon el juego exterior, al anotar nueve triples, cinco de ellos de Neiser Coutin. Mientras, los visitantes no marcaron ninguna canasta desde el perímetro.



Coutin, con 17 unidades, fue la figura por los vencedores en el orden individual, mientras el refuerzo Mario Luis Troyano en su primer choque con los habaneros anotó 14 tantos. Al concluir el partido Coutin ofreció sus impresiones para Radio Rebelde. “Esto es una alegría tremenda para el conjunto. Jugamos colectivo, sin ninguna presión y por eso salió el éxito. Estamos en nuestra casa, sabemos que Villa Clara es un gran equipo, no por gusto son los campeones, pero vamos a seguir dando guerra en esta Liga”.







Troyano dijo que se entendió muy bien con sus nuevos compañeros, a pesar de que solo realizó una sesión de entrenamiento. “En el entrenamiento de la mañana me apoyaron mucho, me dijeron que tuviera confianza y que hiciera mi juego. Este equipo tiene como virtud que juegan muy alegre, siempre te están animando y esto se ve poco en nuestro baloncesto”.



Por los representantes del centro del país el experimentado Andy Bofil sobresalió con 19 puntos, a pesar de no estar en una de sus mejores presentaciones. Entre tanto el “batallador” Osvaldo Pérez aportó 18 unidades.



Ahora los Capitalinos extienden su buen momento a siete sonrisas al hilo, sumando las seis que consiguieron en la fase clasificatoria y tienen nueve victorias en los últimos 10 encuentros.



El segundo juego de esta semifinal se efectuará este miércoles en la propia polivalente Ramón Font, a partir de las cinco de la tarde.



A continuación, las declaraciones de Neiser Coutin y el refuerzo espirituano Mario Luis Troyano, las dos figuras más destacadas por Capitalinos, en el inicio del play off de la Liga Superior de Baloncesto.

