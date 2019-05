LSB: Enceste del refuerzo Quintana iguala el play-off final

Una canasta del refuerzo pinareño Eliecer Lima decidió este sábado a favor de Artemisa (76-74) el segundo juego de la final de la XV liga superior de baloncesto masculino, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.



Faltando solo seis segundos por jugar y con empate a 74 en la pizarra llegó el enceste de Quintana en una confusa jugada donde el balón dio varios rebotes, pero finalmente entró.



Los campeones defensores perdieron por amplio margen la primera mitad del choque (29-46), pero reaccionaron en la segunda parte y tuvieron en sus manos la segunda victoria de la final.



Ganando 74-71 y con menos de 50 segundos por jugar, un triple de Joyce Daudinot igualó el marcador a 74 para los locales, y luego el alero villaclareño Osvaldo Pérez no pudo darle nuevamente ventaja a su equipo al fallar dos tiros libres.





El versátil Osmel Oliva con 18 unidades y Yosniel Monterrey con 14 lideraron una ofensiva artemiseña que intentó 29 disparos de larga distancia y logró encestar diez de ellos, con protagonismo de Monterrey y Yoel Sánchez, con tres cada uno.



“Nosotros apostamos bastante a los tiros de tres porque tenemos buenos tiradores y eso se vio al final de este juego con los triples de Monterrey y el de Daudinot que sirvió para empatar el partido, comentó”, Oliva, que pese a sumar 33 puntos en los dos juegos, tiene para aportar mucho más.



“Las cosas no me han salido del todo bien, pero no es algo que me alarme, el equipo está respondiendo y eso es lo que importa, este es un deporte colectivo, ojalá que siempre ganemos, aunque yo no esté bien”, señaló, el jugador líder de los llamados “Toros de Artemisa”.



Por su parte, por los derrotados, Osvaldo Pérez con 20 unidades resultó el más destacado, secundado por Cubilla y Bofill, con 15 y 14 puntos, respectivamente.



Anotación por cuartos:



VCL 10-19-23-22

ART 26-20-9-21



Con la serie igualada a un triunfo por equipo, las actividades se reanudarán el venidero martes en la sala Amistad de Santa Clara donde terminará la serie final.

