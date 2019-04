LSB: Esteban clasifica a Santiago

Matanzas, Cuba: Con aporte de 33 cartones, Esteban Martínez le dio a Santiago de Cuba el pasaje a las semifinales de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), tras derrotar a Matanzas 88-80, en choque efectuado en la noche de este viernes la EIDE Luis Augusto Turcios Lima yumurina.



Los matanceros llegaron con opciones de clasificar a la postemporada, pero necesitaban par de éxitos en sus predios, pero se vieron limitados ante los contragolpes de los indómitos, que además se emplearon mejor en defensa. Esteban, recibió el apoyo de Julios Cesar Heredia, quien con la presencia del jovencito Luis Bueno en la cancha, le posibilitó al defensa santiaguero desempeñarse con mayor libertad y marcó 17 unidades.



Santiago de Cuba, decidió el encuentro en el tercer cuarto, donde le sacaron 11 puntos a los yumurinos, 30-19. La primera mitad favoreció a los locales 39-35. Al concluir el partido, el líder de los orientales dijo que se esperaba un juego muy peleado. “Los dos estábamos luchando por la clasificación. Tratamos de asegurar la primera victoria.



Matanzas es un gran conjunto, además tienen un buen entrenador. Nos enfocamos en mejorar la defensa y mantuvimos nuestra ofensiva”.



Esteban, dijo que se reunieron al finalizar la primera mitad y acordaron entregarse un poco más sobre el tabloncillo. “Si queríamos vencer teníamos que poner el extra del santiaguero y fue lo que hicimos”.



El experimentado jugador indómito siempre ha sido objeto de críticas porque no siempre se emplea fuerte en defensa. “Los atletas que anotan muchos puntos, generalmente no son buenos defensores. Cuando el conjunto lo necesita, si me empleo bien, sí se defender, lo que no puedo es ocuparme de la ofensiva y también de la defensa”.



MAT 24 15 19 22 80

SCU 17 18 30 23 88



Máximos anotadores:



MAT: Luis Curtis 29



SCU: Esteban Martínez 33



En los restantes resultados, Artemisa aseguró el segundo puesto al vencer a Camagϋey 75-65. Mientras los actuales monarcas de Villa Clara le propinaron una estocada a Sancti Spíritus 82-74, que puede ser letal. En el otro duelo Capitalinos se colocó a un paso de estar en la postemporada, tras éxito de 92-67 sobre Guantánamo. Ya hay tres equipos con boleto para las semifinales, son ellos villaclareños, artemiseños y santiagueros. El otro invitado estará entres espirituanos y habaneros, con más posibilidades para estos últimos.



Tabla:

1-VCL 19-7

2-ART 16-11

3-SCU 15-12

4-CAP 14-13

5-SSP 14-13

6-MAT 13-14

7-CAM 9-17

8-GTM 7-20



A continuación las declaraciones de Esteban Martínez, quien le aportó 33 puntos a Santiago de Cuba y le dio la clasificación a su conjunto a las semifinales.

