LSB: De la mano de Yasser y Bofill, los campeones ganan el primero

Liderados por el refuerzo avileño Yasser Rodríguez con 22 unidades y el experimentado Andy Bofill con 16, el campeón defensor Villa Clara venció este viernes 79x72 al quinteto de Artemisa en el primer juego de la final de la liga superior de baloncesto masculino.



En el Coliseo de la Ciudad Deportiva, los villaclareños dominaron los dos primeros cuartos por 17-15 y 19-17 y la primera mitad por 36-32.

Los artemiseños reaccionaron en el tercer cuarto y triunfaron por 28-24 para igualar la pizarra a 60 cartones a falta de solo diez minutos para la sentencia final.



Sin embargo, los visitantes lograron un parcial de 8-0 en los primeros cuatro minutos del cuarto final, que a la postre resultó decisivo.



Yasser, llegado desde la banca anotó ocho canastas, cinco de ellas desde el perímetro, la última puso el marcador 76x70 cuando restaban menos de tres por jugar.

Por su parte, Bofill después de una primera mitad en la que la defensa local no le permitió aportar ningún punto, logró siete encestes en la segunda parte, una de ellas de larga distancia.



“Tenían una defensa conmigo de tres hombres y me era imposible tirar, hice dos o tres tiros precipitados y falle, entonces decidí aguantar un poco la ofensiva hasta que me llegara el momento, la experiencia me dice que cuando te marcan dos o tres jugadores resulta imposible, hasta que finalmente me dieron el espacio y pude hacer mi juego”, comento, el veterano Bofill.



Andy Bofill



En causa perdida, Joyce Daudinot con 22 unidades resultó el lider ofensivo de Artemisa, secundado por el estelar Osmel Oliva, que sin estar en su mejor tarde se fue con 15 puntos.



Anotación por cuartos:



VCL 17-19-24-19

ART 15-17-28-12



Este sábado desde las cinco de la tarde tendrá lugar el segundo partido en el propio Coliseo de Vía Blanca y Boyeros.

