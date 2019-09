Luis E. Zayas: Quiero clasificar a Tokio

Uno de los títulos más sorpresivos de la delegación cubana en los pasados Juegos Panamericanos, lo aportó el saltador de altura Luis Enrique Zayas, quien, con un brinco de 2,30 metros, dejó impresionado hasta a los más optimistas.



Ahora, este santiaguero tendrá el reto de mantenerse sobre esa altura, ya una marca respetable para los tiempos que está viviendo la especialidad. “Me siento contento con la marca que hice en Lima, ya 2,30 es una altura importante. Pasé mucho trabajo para llegar ahí, debido a las lesiones. En el barrio me dieron un gran recibimiento, por la actuación que tuve en los Panamericanos”.



La primera meta de Zayas en el presente Campeonato Mundial de Doha, es clasificar para la final y después luchar por superar su marca personal. “Primero voy a trabajar por estar entre los finalistas y después trataré de pelear por una medalla”.



Luis Enrique, trabaja para erradicar algunos problemas técnicos que tiene a la hora de sobrepasar la varilla. “Estamos tratando de fortalecer más el hombro, para poder pasarlo más fuerte. Esto es poco a poco, creo que podemos erradicar esta deficiencia”.



El indómito, manifestó que una vez terminada la cita panamericana se concentraron en mantener la forma deportiva.



El recordista mundial Javier Sotomayor, ha sido siempre su paradigma. “Es un ídolo, me ha ayudado muchísimo, sobre todo con consejos para mejorar la parte técnica. Él sabe cómo se mueve el mundo del salto de altura, para mí es un honor que esté siempre cerca de mí”.



Zayas, tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde para clasificar tiene que saltar 2,32 metros. “Nunca he llegado a esa altura. No es fácil, pero tampoco es imposible. Estamos trabajando para eso, incluso quiero llegar a los 2,35. Ya tengo 22 años y no quiero seguir perdiendo el tiempo en mi carrera deportiva”.

Del Autor