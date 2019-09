Luis Enrique Zayas, del oro en Lima al sueño mundialista en Doha

Luis Enrique Zayas, del oro en Lima al sueo mundialista en Doha

Para el santiaguero Luis Enrique Zayas la noche del nueve de agosto de 2019 no quedará en el olvido. La hazaña en el estadio Videna marcó su carrera dentro del atletismo nacional y el oro panamericano resultó ser la gran sorpresa de Cuba en los Juegos multideportivos de Lima.

Apenas un mes ha pasado de aquella actuación, y en medio de otros objetivos competitivos, el joven saltador de 22 años detalla con total satisfacción cada uno de los intentos en la final.

“De ese día todo es felicidad; había presión, nervios, pero todo estaba preparado: la carrera de impulso, no cometer tantos fouls y superar las alturas; fue un momento inolvidable”, rememoró Zayas.

En la última oportunidad el campeón mundial juvenil de 2016 entró al equipo cubano de atletismo rumbo a la cita de América; y sin grandes marcas en la temporada (2.25 metros), alcanzar un premio resultaría difícil, a criterio de especialistas y aficionados.

Sin embargo, meses de entrenamiento, de adaptación a un nuevo entrenador, (el también monarca panamericano, Juan Francisco Centelles) facilitarían una competencia de total superación.

“De la primera altura (2.15 metros) uno se da cuenta que está bien, pero realmente entiendo que soy posible medalla de oro cuando salto 2.28… ¡¡¡Wow!!!! Eso fue espectacular, era mi mejor marca”, relató.

Con esta altura la presea de plata estaba segura; no obstante, Luis Enrique quería más, vencer los 2.30 constituía todo un récord personal y la posibilidad de lograr la marca mínima para el Campeonato Mundial de Doha.

Un primer intento fallido no opacó sus ilusiones. En las gradas el guía de esta ocasión, el hombre record del salto de altura Javier Sotomayor daba los consejos oportunos, válidos para celebrar en la segunda oportunidad una ejecución de total emoción.

“Al no poder en el primer momento, Sotomayor me pide mantener la concentración, que no había sido tan malo. El 2.30 era el salto del oro, pido los aplausos y me lanzo con todo. Fue elegante, la alegría creo que desequilibró al canadiense Michael Mason”, manifestó.

Tras 12 años de ausencia, Luis Enrique Zayas regresa a Cuba a la cima del salto de altura en el continente y su título devuelve la esperanza en una disciplina alejada en los últimos años de protagonismo mundial.

Ahora el cubano, admirador de Sotomayor y siempre agradecido por su apoyo, enfoca los entrenamientos rumbo a la cita qatarí a disputarse del 27 de septiembre al 6 de octubre próximo.

“El Mundial en Doha va a ser un reto, el competir con atletas de la élite como el ucraniano Bohdan Bondarenko y el local Mutaz Essa Barshim será algo grande y quiero consolidarme sobre los 2.30 metros”, destacó.

Zayas hará el debut mundialista el primero de octubre en la ronda clasificatoria, en busca de un cupo a la final del viernes cuatro.

“El objetivo es tratar de lograr vencer la barrera de los 2.33 metros, que es la marca mínima que exige la Federación Internacional, para lograr el boleto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, precisó.

Hace dos años, en la lid de Londres, el qatarí Mutaz Essa Barshim dominó el salto de altura con 2.35 metros, por delante de Danil Lysenko con 2.32 y Majd Eddin Ghazal con 2.29, segundo y tercero, respectivamente.

Desde Helsinki 2005 cuando Víctor Moya finalizó en segundo lugar, Cuba no suma podio en el salto de altura de los Campeonatos Mundiales, y es Javier Sotomayor el referente de la disciplina a nivel internacional, gracias a su récord de 2.45 y los cetros en Atenas, Grecia, y Stturgart, Alemania.

LÍDERES DE LA TEMPORADA



Naoto Tobe (JAP) 2.35- 2.34

Maksim Nedasekau (BEL) 2.35- 2.33

Andriy Protsenko (UCR) 2.32

Yu Wang (CHI) 2.34- 2.31

Majd Eddin Ghazal (SIR) 2.31- 2.30

Ilya Ivanyuk 2.31

Brandon Starc (AUS) 2.30

Mateusz Przybylko (ALE) 2.30

Jeron Robinson (USA) 2.30

Tihomir Ivanov (BUL) 2.30

