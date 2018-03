Lula asegura que luchará por triunfar en las elecciones (+Audio)

2018-03-02

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó este jueves que luchará hasta ganar las elecciones presidenciales que se efectuarán en la nación suramericana el próximo 7 de octubre de este año. Lula, quien aún no sabe si cumplirá una condena por 12 años y un mes por presunta corrupción y lavado de dinero, aseguró estar tranquilo porque a su juicio, sabe que saldrá libre de cargos.

Se engañan porque Lula no significa nada por sí solo, solo tengo alguna importancia porque en este país hay millones de Lula pensando como yo, resaltó el exmandatario. Lula Da Silva, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, lidera ampliamente algunas encuestas de intención de voto con un margen de diez puntos, afirmó que están intentando impedir la candidatura del mejor presidente que el país tuvo.



Conversan presidentes EE:UU y de Corea del Sur sobre probable dialogo con Pyongyang



El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In, y de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica con miras a establecer un diálogo entre Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea. Según apunta Prensa Latina, en la noche de este jueves los mandatarios discutieron acerca de los resultados de los viajes a Corea del Sur de la enviada especial y las delegaciones de alto nivel de Corea del Norte durante los Juegos Olímpicos de Invierno, Pyeongchang 2018. Los dos líderes acordaron seguir con sus esfuerzos para mantener el impulso del diálogo Sur-Norte para que pueda encaminar a la desnuclearización de la península. Por su parte, Moon, aseguró que consignará un enviado especial a Pyon Yang para encaminar este asunto; explicó a Trump que Corea del Norte ha mostrado su buena disposición para hablar con Estados Unidos. Durante los recién concluidos juegos Olímpicos de Invierno, el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-Un invitó, a través de una carta, a Moon Jae-In, a visitar su país lo antes posible. La visita tendría como fin celebrar una reunión cumbre intercoreana, dijo Kim Yo-Jong, hermana del líder norcoreano, a Moon a quien le entregó la misiva. Kim Yo-Jong estuvo en la nación surcoreana con una delegación de altos funcionarios, en el contexto de los Juegos Olímpicos de Invierno, como enviada especial del presidente norcoreano.



Al menos 24 muertos en un incendio en la capital de Azerbaiyán



Un fuerte incendio se registró en el edificio del Centro de Desintoxicación Republicano, quedando totalmente destruido un dispensario narcológico en BaKú, en el lugar fueron encontradas 24 personas muertas. Según refiere Telesur, fuertes vientos incrementaron el tamaño de las llamas impidiendo el acceso de forma inmediata al cuerpo de bomberos. A causa de los fuertes vientos las llamas incrementaron su tamaño haciendo más difícil el acceso al cuerpo de bomberos por lo que no pudieron ingresar al recinto de forma inmediata. Poco después fue emitido un comunicado en conjunto entre la Fiscalía General, el Ministerio de Emergencias y el Ministerio del Interior azeríes, el documento resalta que las causas del incendio se deben a fallos en la red eléctrica. Igualmente el texto añade que "Se creó un grupo de investigación integrada por oficiales del Ministerio del Interior, el Ministerio de Emergencias y la Fiscalía General".



Denuncian simulacro de terroristas sobre uso de químicos en Siria



Organizaciones terroristas en Ghouta Este, en las cercanías de Damasco, preparan un simulacro para imputar al Ejército sirio el presunto uso de armas químicas en esa zona. Organizaciones extremistas como Hayat Tahrir El Cham, Failak Rahmany Ahrar El Sham, montan el espectáculo para achacar a las tropas sirias la utilización de prohibidas sustancias tóxicas. Tras señalar que dispone de informaciones confidenciales sobre el particular, el Ministerio de Defensa apuntó que los cabecillas de esas formaciones radicales recibieron instrucciones de Estados Unidos, Reino Unido y otros estados occidentales de usar sustancias tóxicas cerca del frente con el ejército sirio. Además esos países pidieron a los radicales atacar a los civiles para acusar al Estado sirio y al ejército de ese inhumano acto, precisó la nota. En el comunicado, la institución castrense reafirma que el Ejército sirio nunca ha tenido armas químicas ni las utilizó y nunca lo hará. Por otro lado, las tropas gubernamentales lograron en las últimas 24 horas conquistar nuevas áreas controladas por los terroristas de Hayat Tahrir El Cham y Failaq Rahman en la región de Ghouta Oriental, al este de Damasco.



Comienza cuarta pausa humanitaria en Guta Oriental



El Centro Ruso para la Reconciliación en Siria anunció este viernes la entrada en vigor de la cuarta pausa humanitaria en Guta Oriental. Las tres pausas anteriores no obtuvieron resultados ya que los rebeldes continúan impidiendo que los civiles abandonen la región. Tres pausas anteriores no obtuvieron resultados ya que los rebeldes continúan impidiendo que los civiles abandonen la región por el corredor humanitario abierto para tal fin durante la tregua. Desde el pasado jueves fue habilitada una línea telefónica por el Centro ruso para la Reconciliación en Siria que podrán utilizar los civiles para cualquier denuncia. Con menos de un día de funcionamiento, la línea telefónica recibió más de 30 llamadas, denunciando “la falta de atención médica, agua, alimentos y electricidad".

Escuche en audio un compendio de los principales acontecimientos que generan titulares en los medios internacionales de prensa:



