Lula: Tomé como decisión que mi lugar es aquí

Lula: Tom como decisin que mi lugar es aqu

Fotos: Folha de S. Paulo



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó hoy su inocencia en la primera entrevista concedida después de su arresto político el 7 de abril de 2018, por supuestos actos de corrupción.

"Estoy seguro de que duermo todos los días con mi conciencia tranquila. Estoy seguro de que (jurista Delan) Dallagnol no duerme, que (exjuex Sérgio) Moro no duerme", declaró Lula a los periodistas Florestan Fernandes Jr., de los diarios El País, y Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, quienes lograron autorización del Supremo Tribunal Federal (STF) para la entrevista.



"Sé muy bien qué lugar me reserva la historia... y sé también quién estará en la basura", manifestó el exdirigente obrero, quien ratifica su "inocencia, comprobada en diversas acciones".





Insistió en trabajar "mucho para probar mi inocencia y la farsa montada", pero lo que más le preocupa en la cárcel es la actual situación de Brasil.



Explicó que "mucha gente creía que debía salir de Brasil, ir a una embajada, huir, y tomé como decisión que mi lugar es aquí, tengo tanta obsesión de desenmascarar a Moro, de desenmascarar a aquellos que me condenaron".



Me quedaría 100 años preso, pero no cambiaré mi dignidad por mi libertad, remarcó el exgobernante, encarcelado en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.



Reconoció que episodios ocurridos en el año de encierro lo dejaron muy triste, como cuando murió su hermano Vavá, en enero, y su nieto, Arthur Araújo Lula da Silva, de siete años, dos meses después.



"Estos dos momentos fueron los más graves", recuerda y cita también la pérdida del exdiputado Sigmaringa Seixas, fallecido a finales del año pasado.





"El Vavá es como si fuera un padre para toda la familia. Y la muerte de mi nieto fue una cosa que efectivamente no, no, no ... (hace una pausa y llora). A veces pienso que sería tan fácil que yo hubiera muerto. Porque tengo 73 años. Podría morir y dejar a mi nieto vivir", lamentó.



Expresó que también siente un dolor profundo"'cuando veo a esa gente que me condenó en la televisión, sabiendo que ellos son mentirosos".



Sobre el panorama nacional, respondió que "no puede imaginar los sueños que tuvo para Brasil" para ahora ver la situación como está, bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro. "Brasil es gobernando por una banda de locos", subrayó.



Según el periodista Fernandes Jr, la entrevista duró dos horas y el fundador del Partido de los Trabajadores fue "el Lula de siempre. Él es igual. Quien esperaba verlo envejecido o derrotado, se frustra. Él tiene furia y obsesión para probar su inocencia".



(Prensa Latina)

