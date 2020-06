La Luz de la memoria, en Zona Roja: La salud de los trabajadores, otra consecuencia a estudiar de la COVID-19

En otra entrega este lunes, La luz de la memoria en Zona Roja, el programa de Radio Rebelde y Cubadebate se dedicó al impacto de la intensidad de trabajo, durante estos tres meses de enfrentamiento a la COVID-19, en la salud de los trabajadores.



La Licenciada en Psicología Arlene Oramas Viera, investigadora del Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores, insistió en que el teletrabajo aunque no es una nueva modalidad si ha cobrado una vital importancia por el desarrollo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones. El teletrabajo y el trabajo a distancia han creado nuevas dinámicas en las organizaciones.

Los centros de trabajo tienen trabajadores acogidos en diferentes modalidades, a distancia, teletrabajo, presencial, ya que no han cerrado. También ha despertado nuevas modalidades de dirigir, de controlar el trabajo, de orientar, ha sido un reto para los directivos

El Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores adscrito al Ministerio de Salud Pública (MINSAP), afirmó la especialista, entra en una nueva etapa, se dedicarán a la investigación, principalmente de cómo ha afectado el ritmo intenso de trabajo a los empleados de la salud, de servicios esenciales, de la producción que durante el enfrentamiento a la COVID-19 no han detenido su faena laboral.

Yordi Massar, trabajador de la cadena de Tiendas Caracol en el municipio capitalino Playa, ofreció su testimonio de cómo se sintió trabajando como voluntario en Zona Roja, realizando labores de servicio.



La conductora del espacio, periodista Arleen Rodríguez Derivet, indagó por las motivaciones del habanero de 48 años de edad.