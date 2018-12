Macron llama a la calma mientras se extienden las protestas en Francia

Acosado por la ira popular contra sus reformas neoliberales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron pidió este miércoles a las fuerzas políticas, sindicales y patronales lanzar un llamado a la calma, para desactivar las protestas antigubernamentales que sacuden al país y que se extienden a otros sectores.



Macrón quiere evitar a toda costa que se repitan las escenas de caos del fin de semana pasado, cuando miles de manifestantes tomaron el Arco del Triunfo, montaron barricadas en el corazón de París y prendieron fuego a vehículos, ante la mirada incrédula de residentes y turistas.





Aunque pugna por aplacar el incendio, Macrón no ha salido directamente a la escena a la hora de dar marcha atrás a sus impopulares políticas, sino que se ha valido, como lo hizo hoy, de funcionarios.



Si ayer fue el primer ministro, Edouard Philippe, el encargado de anunciar la suspensión de la subida de impuestos a los combustibles y a los servicios públicos, para intentar calmar la ira ciudadana, le siguió hoy el portavoz del gobierno, Benjamin Griveau, quien afirmó que el momento que vive el país ya no es el de la oposición política, citando a Macrón, al cierre de una reunión de gabinete en el Palacio del Elíseo.





Griveau señaló que Macrón pidió a las fuerzas políticas, sindicales y patronales lanzar un llamado claro y explícito a la calma. Entre tanto, en una entrevista con la radio RTL, Griveau dejó entrever también que el mandatario parecía dispuesto a ceder aún más terreno, como un posible restablecimiento del Impuesto a la Fortuna, una de las reivindicaciones más frecuentes entre los manifestantes.



Esa tasa fue recortada por Macrón el año pasado para evitar que las grandes fortunas se fueran al extranjero, pero sirvió a la oposición para acusar a Macron de “presidente de los ricos”.







Pese a que comienza a hacer concesiones, Macrón vive horas difíciles, pues comienzan a extenderse a otros sectores sociales las protestas iniciadas hace tres semanas por el movimiento popular autodenominado “chalecos amarillos”, que debe su nombre a las prendas fluorescentes obligatorias en los vehículos.



De empezar como una movilización contra el alza del impuesto a los combustibles, ahora refleja una exasperación social más amplia. Varios colegios de secundaria siguen bloqueados por cuarto día consecutivo, en contra de la reforma educativa del gobierno, y los sindicatos estudiantiles llamaron a intensificar las huelgas.







Los agricultores se sumaron también al descontento social, con un llamado del principal sindicato del sector a una serie de paros la próxima semana. Incluso, el movimiento de los “chalecos amarillos” mantiene su convocatoria a salir a las calles el próximo sábado, cerca de los lugares de poder, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo o la plaza de la Concordia, frente a la Asamblea Nacional.







El ministro del Interior, Christophe Castaner, ya instó a los manifestantes “responsables” a no congregarse en París el sábado. Líderes de la oposición han pedido al gobierno de Macrón que imponga el estado de emergencia y que despliegue unidades del ejército para apoyar a la policía en caso de nuevos desmanes.



Dieciocho meses después de su elección, apenas 23 por ciento de los franceses aprueban la gestión del joven presidente.



