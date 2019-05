Maduro: los autoproclamados y golpistas no tienen cabida en Venezuela

2019-05-29 07:58:55 / web@radiorebelde.icrt.cu

El presidente Nicolás Maduro afirmó que los tiempos de autoproclamados y golpistas que apoyan una intervención extranjera en el país, están sin cabida en la Venezuela de hoy. En transmisión de radio y televisión, Maduro aseguró que mantiene su apuesta por la vía del voto para recuperar los espacios de la Asamblea Nacional (AN), Parlamento en desacato desde 2016. Recordó que el legislativo es el escenario utilizado por la derecha para respaldar acciones desestabilizadoras en la nación. El mandatario lamentó los graves problemas ocasionados por la oposición tras ganar las elecciones parlamentarias del 2015, las cuales le dieron la mayoría circunstancial de los escaños del Poder Legislativo. A partir de ahí, recordó Maduro, se agravaron los problemas por la complicidad de los diputados derechistas con la injerencia del Gobierno de Estados Unidos en el ataque contra la economía nacional. Durante una jornada de revisión de los avances de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción ante la amenaza de Washington de destruir el sistema de alimentación socialista que enfrenta en la actualidad las sanciones financieras, Maduro recalcó que el órgano con nulidad jurídica se convirtió en un eje de conspiración, maldad y robo. Al respecto, Maduro destacó que en la nación bolivariana manda la ciudadanía, 'es quien pone o quita con el sufragio'.



Presentarán ley para atender a las víctimas de la violencia golpista en Nicaragua



La delegación del Gobierno de Nicaragua ante la mesa de negociación informó que presentó ante la Asamblea Nacional una ley destinada a la atención a las víctimas de los hechos violentos ocurridos entre abril y julio de 2018. En un comunicado, los representantes del presidente Daniel Ortega indicaron que la normativa fue nombrada, Ley del Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista. En el texto, los representantes del Gobierno explicaron que el objetivo es beneficiar a las familias nicaragüenses que perdieron a un ser querido o tuvieron daños materiales por las acciones de grupos violentos. Las familias nicaragüenses avanzamos, desde las instituciones del Estado, garantizando todas las medidas que promuevan y protejan nuestra democracia, en la vida cotidiana, laboral, económica, social, política, cultural y comunitaria, en nuestro país, señaló el comunicado. También, las autoridades gubernamentales manifestaron nuevamente su compromiso con el diálogo y la paz en el país, así como el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación para alcanzar la estabilidad entre la población.



Vaticina Irán el fracaso del llamado acuerdo del siglo de Estados Unidos para Palestina



Irán vaticina un fracaso rotundo del llamado Acuerdo del Siglo con el cual Estados Unidos aspira a anular la causa palestina y favorecer a Israel. Al respecto, el vocero del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, general Ramezan Sharif, señaló que ese plan carece de futuro por obviar los derechos de los palestinos. A juicio de Sharif, será un proyecto fallido del presidente estadounidense, Donald Trump, por trasladar embajada de Tel Aviv a Al-Quds (Jerusalén), impedir el retorno de los refugiados y crear una patria alternativa en Jordania y la península egipcia del Sinaí. En cualquier caso, si no se respetan las reivindicaciones palestinas, añadió, como el regreso de los refugiados y la celebración de elecciones libres, nunca se solucionará el conflicto principal de Medio Oriente. Otro tanto para el fracaso de Trump, agregó, se deriva de decisiones sin consulta con los palestinos, lo cual, predijo, reproducirá otras intifadas en los territorios usurpados por Israel. El mundo musulmán sigue apoyando la causa palestina, pese a las conspiraciones de Washington y sus aliados en la región, entre otras cosas porque Estados Unidos perdió sus cualidades de mediador al decantarse por Israel.

Presentará Huawei demanda judicial en EEUU contra la decisión de incluirla en la lista negra



Hoy el gigante tecnológico chino Huawei presentará una denuncia en Estados Unidos, solicitando que el tribunal declare inconstitucional la decisión de Washington de incluir a la compañía en la lista negra. Al respecto, el jefe de asuntos jurídicos de Huawei, Song Liuping, indicó que la empresa ha sido el blanco directo y permanente de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019, promulgada el verano pasado en Estados Unidos. La ley no le da a Huawei la oportunidad de refutar las acusaciones, de presentar pruebas en su defensa o de recurrir a otros procedimientos que los adjudicadores imparciales proporcionan para garantizar una búsqueda justa de la verdad”, destacó Liu, y agregó que la prohibición es un escrito de proscripción por excelencia y una violación del debido proceso". El gigante chino de las telecomunicaciones está sumido en un enfrentamiento con Washington, que lo acusa de espiar mediante sus dispositivos en favor del Gobierno del país asiático, algo que la compañía Huawei desmiente. Después de que Estados Unidos incluyó a la empresa china en la lista negra comercial, el 20 de mayo el Departamento de Comercio de EE.UU. emitió una licencia temporal para Huawei Technologies con el fin de mitigar las repercusiones sobre los clientes de esa empresa en el país.



Quinto paro general de central obrera CGT en Argentina



Medios internacionales reflejan que la Confederación General del Trabajo llamó a un paro general, en todo el país, contra el Gobierno de Mauricio Macri. Desde el lunes comenzó a impactar esta medida de fuerza, la quinta que enfrenta el actual Ejecutivo, con la cancelación de todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas para esta jornada, entre otros factores, y las principales figuras del sindicalismo auguran un alto acatamiento. Las escuelas públicas, en su gran mayoría, estarán cerradas, los bancos no ofrecerán servicio, en el caso de la salud no funcionará al ciento por ciento. Estos son varios de los efectos de una protesta en la que la central busca hacer visible el disgusto y rechazo por el rumbo de la economía.

Al menos siete sismos moderados sacuden la capital de Ecuador



Al menos siete sismos leves de entre magnitudes 2,1 y 2,8 en la escala de Richter se registraron en Quito, Ecuador sin que hasta el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales, aunque muchos ciudadanos dijeron haberlos sentido de forma leve a moderada. El último de ellos, registrado en esta madrugada del miércoles, y se sintió como una sacudida fuerte, sobre todo en edificios altos.



