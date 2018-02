Maduro convoca al pueblo venezolano a firmar Acuerdo de Convivencia

El presidente, Nicolás Maduro, convocó hoy al pueblo de Venezuela a participar entre el 17 y el 18 de febrero en una masiva jornada de firma del Acuerdo de Convivencia Democrática emanado de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Según Prensa Latina durante una sesión de trabajo desde el Palacio de Miraflores, transmitida por Venezolana de Televisión, Maduro exhortó a la población a refrendar el documento suscrito por la delegación gubernamental y por el jefe de Estado, pero que los representantes opositores se negaron a sellar. El mandatario reiteró su llamado a la derecha a firmar lo acordado en Santo Domingo, y recordó que las puertas del diálogo siempre están abiertas para los partidos de la oposición, aun si es necesario debatir más temas, con el objetivo de consolidar la paz y brindar estabilidad al pueblo. En los próximos comicios presidenciales a desarrollarse el 22 de abril, el pueblo venezolano saldrá a votar y dará una lección de participación y soberanía, precisó el presidente de la República, quien instó a la oposición a reincorporarse al sistema político electoral del país. Asimismo, en la jornada de este jueves el jefe de Estado supervisó el comienzo del cronograma establecido para la celebración de los carnavales en todo el territorio nacional, así como la activación del dispositivo de seguridad para garantizar la protección de la sociedad en los días de asueto.



Acusa Cristina Fernández a Mauricio Macri de perseguirla política y judicialmente



La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, atribuyó hoy una nueva y millonaria denuncia en su contra a una persecución política y judicial que encabeza el gobierno del presidente Mauricio Macri. Notimex precisa que la senadora presentó un escrito al juez Julián Ercolini para responder a la demanda por daños y perjuicios iniciada por Javier Iguacel, titular de la Dirección de Vialidad Nacional, quien la acusó de corrupción en el otorgamiento de obras públicas. Cristina afirmó que el único argumento del gobierno en su demanda es la persecución política. Según un documento presentado por ella agregó que la persecución selectiva en contra de exfuncionarios kirchneristas es animosa. El titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Iguacel, demandó civilmente a Fernández, al exministro de Planificación, al exsecretario de Obras Públicas, al primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y al empresario Lázaro Báez. En su respuesta, la senadora consideró que Iguacel realizó “una demanda civil tan ridícula que pone en peligro el sistema de gobierno republicano” porque cuestiona las facultades ejercidas por gobiernos democráticos.



Protesta Rusia en las Naciones Unidas por el ataque de la coalición contra el ejército sirio



La protesta de Rusia en la ONU por el ataque llevado a cabo en Siria por la coalición internacional liderada por EE.UU. contra tropas favorables al régimen de Bashar al Asad, una acción que calificó de deplorable, dio a conocer la agencia española EFE. El asunto fue discutido durante una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad, en la que los quince países analizaron los últimos acontecimientos en el conflicto sirio. Al menos 45 combatientes del ejército sirio fallecieron en el ataque de la coalición internacional, aunque algunas fuentes hablan de hasta un centenar de víctimas. Además el embajador ruso recordó a EE.UU. y sus aliados que están en el país árabe ilegalmente al no ser invitados por el Gobierno, y denunció que su supuesta campaña contra el terrorismo es utilizada también para otros fines. En la cita, los quince países del Consejo de Seguridad discutieron además el llamamiento a una tregua de al menos un mes lanzado esta semana por los servicios humanitarios de la ONU ante el deterioro de la situación en varias zonas de Siria.



Se enfrenta canciller alemana a un gran descontento por el pacto logrado para formar el Gobierno



Las grandes concesiones realizadas por la canciller Angela Merkel al Partido Socialdemócrata en pos de asegurar la reedición de la gran coalición desataron el descontento en el seno del bloque conservador. El abogado de la Unión Cristianodemócrata tuiteó que al menos tienen aún a la canciller después de que el Partido Socialdemócrata se quedara con las importantes carteras de Finanzas, Exteriores, Justicia, Familia y Trabajo y Asuntos Sociales, a pesar de ser el socio menor del futuro Gobierno de coalición. El malestar también se hará patente en el congreso del partido el próximo 26 de febrero, donde los mil delegados de la Unión Cristianodemócrata están llamados a votar el acuerdo alcanzado el miércoles.



Comienzan hoy los bancarios argentinos una huelga en reclamo de mejoras salariales



Los trabajadores del sector bancario argentino encabezarán hoy la primera de tres jornadas de paros que realizarán este mes en demanda por mejoras salariales, publicó Prensa Latina. En este fin de semana largo que se avecina y con los carnavales en el país a las puertas de los Bancos permanecerán todo el día cerrado en respuesta por el ofrecimiento del Ejecutivo de un incremento de sueldo de un nueve por ciento en las llamadas paritarias (negociaciones salariales). Serán tres jornadas de protesta, la de hoy y la del próximo fin de semana, en las cuales los clientes no podrán realizar transacciones presenciales ni se proveerán servicios de banca digital. A eso se añaden los dos días de feriados de carnaval (lunes y martes) y se prevé afectaciones en la carga de dinero en los cajeros automáticos hasta el próximo miércoles.



Confirman en Francia exclusión de Jean-Marie Le Pen del ultraderechista Frente Nacional



La corte de apelaciones de Versalles anunció hoy en Francia su fallo a favor de mantener la exclusión de Jean-Marie Le Pen del ultraderechista Frente Nacional (FN), reportó Prensa Latina. No obstante, el tribunal estimó que esa decisión no tiene efecto en su condición de presidente de honor del FN, actualmente liderado por su hija, Marine Le Pen. También la corte confirmó así el veredicto emitido en primera instancia por un tribunal en Nanterre, comuna francesa ubicada al noroeste de esta capital y donde el partido tiene su sede. En el año 2015 el Buró Ejecutivo del FN decidió excluir de sus filas a Jean-Marie Le Pen y despojarlo de su condición de presidente de honor, a causa de unas polémicas declaraciones sobre el Holocausto.



