Maduro reitera disposición de su Gobierno al dialogo con la oposición

2019-01-26 10:42:42 / web@radiorebelde.icrt.cu





El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que con los dirigentes opositores siempre ha habido y habrá diálogo, pese a que estos aseguren que no es así, publicó Telesur. Hay canales de comunicación promovidos por el Gobierno, señaló el mandatario venezolano, y lamentó que la derecha en ese país insista en los caminos inconstitucionales y violentos para intentar derrocar su Gobierno. En rueda de prensa desde Miraflores, sede de Gobierno, Maduro aseguró que el diálogo es el vehículo para el acercamiento político ideal para avanzar en la solución de los problemas del país, pero que la derecha no cumple su palabra empeñada en estas mesas de conversación. Por otro lado, el presidente venezolano, señaló que Juan Guaidó es un agente del gobierno de los Estados Unido, lo formaron como agente y lo metieron en la política, no tiene capacidad autónoma de pensar y decidir.



México podria ser la sede del dialogo del ejecutivo y la oposición venezolana



El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que su país está dispuesto a ser la sede de una mesa de diálogo entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana, si así lo solicitan, reportó Telesur. Estamos dispuestos a ayudar en la conciliación, si se ponen de acuerdo y realmente apuestan al diálogo, a buscar una solución pacífica, nuestro país lo ha hecho en otras ocasiones en temas de política exterior, lo volveríamos a hacer, si servimos como intermediarios, como conciliadores para buscar una salida pacífica, no la imposición, no las fuerzas, afirmó López Obrador. El pasado 22 de enero, México y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que resaltaron la necesidad de propiciar el diálogo e hicieron un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación en Venezuela.



Asciende a nueve los muertos y 300 desaparecidos por desastre de una presa en Brasil



A nueve muertos y a unos 300 desaparecidos ascendió hoy el balance del colapso la víspera de una represa de la empresa minera Vale, en el sureste de Brasil, informó Prensa Latina. Tenemos nueve fallecidos. Nuestros datos señalan que hay cerca de 300 desaparecidos, informó el Cuerpo de Bomberos, que en un anterior reporte registró siete fallecidos y 150 desaparecidos. El presidente de Vale, Fábio Schvartsman, declaró a la prensa que la ruptura de la represa en la mina Feijao, en Brumadinho, estado de Minas Gerais, tendrá un impacto más humano que ambiental. Además, Schvartsman señaló que la mayor parte de las víctimas son empleados de la empresa, muchos de los cuales permanecían en un comedor en el momento en que se rompió el embalse. Mientras, hoy los bomberos retomaron la búsqueda de sobrevivientes en Brumadinho.



Hoy nuevamente a las calles los chalecos amarillos



Asimismo la agencia mexicana Notimex indicó que los chalecos amarillos realizan hoy una nueva jornada de protesta, en Francia, aunque para su undécima movilización semanal consecutiva, ya han surgido desacuerdos internos sobre las estrategias, sobre el gran debate nacional y una lista para las elecciones europeas. A pesar de las disputas internas que han surgido esta semana, el movimiento de los chalecos amarillos realizará su oncena de manifestaciones consecutiva contra el gobierno y las políticas del presidente Emmanuel Macron, decidido a mostrar su solidez frente al Ejecutivo. Como en las movilizaciones anteriores los chalecos amarillos se planean varias movilizaciones en París, incluida una marcha que irá de los Campos Elíseos a la Plaza de la Bastilla, a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas; y otra entre las plazas de La Nación y de La Bastilla. También las protestas de hoy podría estar marcada por la primera 'noche amarilla', propuesta transmitida por Eric Drouet, una de las figuras del movimiento de los chalecos amarillos.



Apoyan los movimientos sociales del País Vasco a Maduro



Diversos movimientos sociales y partidos progresistas del país Vasco expresaron su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que denunciaron el intento del golpe de Estado, publicó Telesur. Estados Unidos y la Unión Europea son los máximos exponentes del imperialismo internacional, y tienen que dejar en paz a Venezuela y respetar las decisiones elegidas por el pueblo, expresaron los movimientos sociales en varios videos difundidos a través de las redes sociales. Asimismo, las agrupaciones sociales vascas señalaron que es inaceptable cualquier injerencia externa, que busca la desestabilización económica, política y social de Venezuela, así como todos los golpes de Estado. Tanto en Venezuela como en el exterior, se ha expresado el apoyo al presidente Nicolás Maduro, a propósito de los actos realizados el pasado 23 de enero por el diputado de la Asamblea Nacional (en desacato desde 2016) cuando Juan Guaidó, quien se autoproclamó como "presidente encargado", con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.



Firmó Trump un acuerdo para poner fin al cierre parcial del Congreso



Además varios medios de prensa internacionales reportaron que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, firmó un acuerdo presentado por la Cámara de Representante y Senadores, para poner fin al cierre parcial de la administración estadounidense, que cumplía ya 36 día paralizada. De acuerdo con los medios internacionales, el documento presentado por el Congreso no incluye los más de cinco mil millones de dólares que el presidente estadounidense exigía en el presupuesto de la Nación 2019 para construir el muro en la frontera con México, hecho que originó el cierre parcial de la Administración de Trump. Desde la Casa Blanca, citan los medios internacionales, que el presidente Trump manifestó estar muy orgulloso de anunciar que hemos alcanzado un acuerdo para reabrir el gobierno. No obstante, si este comité especial, que estará conformado por diputados de ambos partidos no llegan a un acuerdo antes del 15 de febrero, la administración de Trump volverá a entrar en cierre.



