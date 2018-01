Mahoma y la montaña, miradas a la zona rural de Cuba (+Audio)

“En esta oportunidad estamos hablamos de Mahoma y la montaña, más de la montaña que de Mahoma, porque hay que ir a la montaña, y hay que resolver los acumulados problemas de aislamiento que ha tenido la zona rural cubana en esto años después del Periodo Especial en que se incomunicaron muchos municipios y mucho más los montañosos, luego de que la Revolución creó una infraestructura inmensa de caminos, carreteras por las zonas rurales y que abrió los horizontes de los campesinos, y el saldo del Periodo Especial ha cerrado muchas vías, se han deteriorado y se hay muchos lugares incomunicados” , reflexiona el periodista José Alejandro Rodríguez, columnista del periódico Juventud Rebelde

“Por suerte ahora vemos una especie de solución, se están asfaltando caminos hacia las montañas, por ejemplo en la provincia Granma. Además se están creando unos ómnibus Kamas, y se está revitalizando el transporte serrano. Estos trabajos de reparación de los viales son más que necesarios porque de las montañas viene el café, el cacao y de la montaña vienen muchos productos de la alimentación del pueblo", apunta Rodríguez.



Al decir de Ricardo Ronquillo Bello, subdirector del periódico Juventud Rebelde “prácticamente ya casi nosotros no hablamos de algo que era muy común hablar en Cuba durante toda una etapa que era la contradicción o la diferencia entre el campo y la ciudad y que había que mejorar la vida de los campesinos, se empezaron a construir comunidades en las zonas rurales, comenzó a avanzar el desarrollo de estos lugares, a veces impostado, a veces se quiso trasladar el mismo estilo de la ciudad a estos lugares”.





Salas de video, joven Club de Computación, entre otras instalaciones mejoran la vida de los habitantes en estas zonas.



"Yo soy de una zona rural de Camagüey y recuerdo que apareció la guarandinga, entraba tres veces al día de Esmeralda a la Veguita, que era una zona lechera, una granja agrícola que se fundó a principios de la Revolución, y junto con aquella granja apareció el camino y la guarandinga, y en estos momentos casi por aquella zona no vive ningún campesino, y ahora son tierras perdidas, un área que era de campesinos independientes, que era bastante próspera practicmente ha desaparecido las producciones agrícolas, y me contaron en estos días que estuve por Camagüey que la Granja casi ha desaparecido".

"Este dilema a partir de la caída del campo socialista y el golpe que recibió Cuba en las zonas rurales creo que es algo que debemos prestarle mucha atención", acota Ronquillo Bello.





Algunos de los edificios construidos por la Revolución en zonas rurales conocidas como el Plan Turquino.



Para Heriberto Rosabal este tema "recuerda un dato surgido de los últimos Censos de Población y Vivienda, más del 70 % de la población cubana vive en zonas urbanas, hay una desproporción entre las personas que viven en zonas rurales y las ciudades".



(Redacción Digital Rebelde)

