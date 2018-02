Mamá y Papá ¿ambos son responsables con sus hijos? (+Audio)





En el contexto por la celebración de los 30 años que lleva de fundado el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, inician las jornadas Maternidad y Paternidad, iguales en derechos y responsabilidades que proponen contribuir a la sensibilización de la población cubana entorno a una lectura crítica de los modelos tradicionales de hombres y mujeres y de las pautas de crianza no saludables naturalizadas.

En conferencia de prensa la Directora de la institución que auspicia estas jornadas, Mariela Castro Espín, hizo un llamado a la importancia que tiene la presencia de la madre y el padre en el desarrollo social de un niño.

“Desde que nosotros empezamos a hacer estas jornadas, que inician en el Día del Amor y la Amistad y culminan el Día de los Padres, pero distingue no solo estos días sino el de las madres y el de la familia, como los momentos más importantes de estas jornadas en conjunto con las actividades académicas, divulgativas, comunicacionales, comunitarias.”

“En cada año nosotros vamos perfilando hacia dónde van los mensajes principales. En esta ocasión estamos abordando los procesos de maternidad y paternidad desde la corresponsabilidad en la atención al desarrollo pleno y seguro de niñas, niños y adolescentes.”

La inauguración sirvió de escenario para entregar el Reconocimiento Público “Al Mayor Amor” a la Familia Jerez Belisario, por ambos padres contribuir al desarrollo profesional de Jorgito, diagnosticado con parálisis cerebral y hoy es graduado de Derecho.

La madre Martha Julia Belisario expresó que “es lindo recibir un premio por lo que creemos que es un deber. Creo que es un deber de cada familia cuando planifica tener sus hijos, entregarse a la educación de ellos y hacer que sean mejores personas que uno.”

“Creo que la esencia está en el nombre del Premio, no hay nada que con el mayor amor no se logre. Fueron años difíciles de una pareja que decidió unirse, planificó sus hijos y al tener el primero y saber que iba a ser diferente, que no iba a caminar como los demás niños, no iba a hablar en tiempo. Nos orientaron y nos dijeron que la rehabilitación iba a ser el milagro que estábamos esperando y así fue, le pusimos el cuerpo, el alma y el corazón.”

Investigaciones realizadas en Cuba muestran que el papel principal adjudicado a la paternidad es el de ser garante del sustento económico de la familia, situando en un lugar secundario otros aspectos fundamentales de su vida. Cuando los padres no pueden ser proveedores eficaces desarrollan sentimientos de inutilidad con problemas de ansiedad, depresión, agudización de enfermedades crónicas, entre otras consecuencias.

Desde la misma lógica se revela el protagonismo en las madres como cuidadoras encargadas de sus hijos e hijas, anulando en gran medida otros aspectos importantes de su papel en la sociedad. Cuando las madres reproducen estos modelos, se sitúan como indispensables, ejerciendo funciones sobreprotectoras en la crianza. La reproducción de estos modelos en los hombres y en las mujeres obstaculizan severamente el desarrollo de la autonomía de sus hijos e hijas.

El proceso revolucionario cubano favoreció de manera peculiar la participación de las mujeres en la transformación de la sociedad y de ellas mismas como sujetos de derecho. Se sigue trabajando en la profundización de sus conquistas sociales, queda pendiente abordar de manera propositiva la problemática silenciada de los hombres.

Amplíe detalles en audio



