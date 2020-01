Manifestantes exigen la renuncia del presidente chileno Sebastián Piñera

Manifestantes exigen la renuncia del presidente chileno Sebastin Piera

La renuncia del presidente Sebastián Piñera fue exigida la víspera por una multitudinaria manifestación en la Plaza de la Dignidad, de Santiago de Chile. Como cada viernes desde el pasado 18 de octubre de 2019, la plaza Baquedano, bautizada por los manifestantes como de la Dignidad, congregó en la tarde noche de este viernes a miles de personas alrededor del monumento al general Manuel Baquedano, cubierto por banderas de Chile, del pueblo mapuche y de carteles reclamando mejoras sociales para exigir la renuncia del mandatario. Alrededor de las 17.00 (hora local) fuerzas especiales de carabineros intentaron desalojar a los primeros grupos de manifestantes, pero tras retirarse los agentes policiales, los participantes en la protesta volvieron a congregarse aun en mayor número en la explanada. Entre música, bailes, el toque permanente de cacerolas y hasta fuegos artificiales, los manifestantes expresaron también en un ambiente pacífico y festivo, su reclamo a una nueva constitución y una asamblea constituyente como vía para lograrla.



Sofocan las intensas lluvias los incendios forestales en el Este de Australia



Las intensas lluvias que se registra en el Este de Australia desde el viernes ayudaron a extinguir la mayoría de los incendios forestales que se registraban en esta región, mientras las llamas continúan devastando el Sur y Sureste del país, según las autoridades informaron las autoridades. Hoy, sábado, se registraban en el país 75 focos de incendio frente a los 100 que había hace algunos días, según detallaron los portavoces de los servicios de bomberos de Nueva Gales del Sur, el más afectado por las llamas. ¨Continúa lloviendo en algunas de las regiones donde había incendios¨, y felicitándose porque las precipitaciones y el descenso de las temperaturas ayudan a contener los focos de incendio aún activos, expresó el cuerpo de bomberos. Después de un largo periodo de sequía y de temperaturas excepcionalmente altas, el viernes comenzó a llover en algunas regiones de Australia y el país parece pasar de un extremo a otro, ya que las precipitaciones podrían ser las más intensas en los últimos 10 años.



Dispuestos los talibanes a firmar un acuerdo con Estados Unidos para la retirada de sus soldados de Afganistán



Afganistán está dispuesto a firmar con Estados Unidos a fínales de este mes un acuerdo para la retirada de las tropas estadounidenses, afirmó este sábado a la prensa uno de sus voceros. 'Estamos de acuerdo en reducir nuestras actividades militares en los días previos a la firma de un acuerdo de paz y de la retirada de sus militares con Estados Unidos', señaló Suhail Shaheen en una entrevista al diario paquistaní Dawn. También, el vocero declaró ser 'optimista' sobre la posibilidad de firmar un acuerdo con Washington 'a más tardar a fin de mes'. Por otro lado, los talibanes transmitieron a los estadounidenses una breve oferta de alto el fuego -de siete a diez días-, tras más 18 años de guerra, trascendió el viernes.



Comienzan a llegar a la frontera Sur de México los integrantes de la caravana de migrantes hondureños



Más de 3 mil 500 migrantes hondureños cruzaron Guatemala este viernes para ingresar a México por dos fronteras distintas, convencidos de llegar posteriormente a Estados Unidos en busca del sueño americano. Los hondureños, miembros de una nueva caravana migrante que partió de su país a primera hora del pasado miércoles, avanzaron por diversos puntos cardinales del territorio guatemalteco, según pudo constatar la agencia española Efe. La caravana de migrantes hondureños entró masivamente a Guatemala el pasado jueves por la mañana y durante las últimas horas se encaminaron a México, país al que pretenden ingresar por las fronteras de El Ceibo, al norte de Guatemala y por Tecún Umán al oeste. Por otro lado, a los migrantes hondureños los espera en México un panorama incierto, pues las autoridades de ese país cerraron este viernes el paso fronterizo de El Ceibo y afirmaron además que no dejarían ingresar migrantes de manera ilegal.



Repudian miembros de la ACN de Venezuela las amenazas contra Telesur



Miembros de la Comisión Permanente de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela rechazaron las amenazas del opositor Juan Guaidó de secuestrar la señal de Telesur para ponerla al servicio de la desinformación. Al respecto, el integrante de la constituyente Alcides Castillo denunció las pretensiones de Guaidó de colocar al frente del canal televisivo a personas sin moral, que buscan utilizar a Telesur para sus fines propagandísticos y ocultar la verdad de los pueblos de la región. En tal sentido, Castillo destacó la cobertura periodística ofrecida por Telesur para denunciar los crímenes cometidos por el gobierno de Colombia contra campesinos, estudiantes e indígenas, así como las protestas en Chile y Ecuador. Por su parte, la periodista Esther Quiaro señaló que Guaidó no tiene legitimidad ni legalidad para llevar a cabo sus planes.



Rechaza el Ejército Sirio ataque terrorista en la región de Idlib



Unidades del ejército de Siria, rechazaron este viernes una nueva ofensiva lanzada por los grupos terroristas contra posiciones militares y localidades liberadas en el sureste de la provincia de Idlib. De acuerdo a medios locales, durante las últimas horas los militares sirios entraron en violentos enfrentamientos con grupos terroristas, que arremetieron contra los puntos del ejército y las aldeas seguras a lo largo de la línea del frente en la localidad de ABU JARIF, en el sudeste de Idlib. La resistencia del Ejército sirio permitió que los terroristas abortaran el ataque, las tropas sirias eliminaron e hirieron a un número considerable de sus enemigos, además destruyeron los vehículos utilizados en la agresión. El pasado 16 de enero, las tropas del ejército de Siria liberaron de grupos terroristas varias aldeas situadas en el sureste de Idlib.



Reporta el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile más de 400 personas con heridas oculares en estos 3 meses de protestas



Un nuevo informe presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile reveló que, luego de tres meses del estallido social, unas 405 personas tienen heridas oculares tras las fuertes represiones de Carabineros contra las protestas contra el presidente Sebastián Piñera. La institución detalló en su informe, con casos recopilados hasta el pasado 15 de enero, que unas 372 víctimas tienen una lesión o trauma oculares, mientras que otras 33 personas tuvieron afectaciones o pérdida de un ojo. A través de su cuenta en Twitter, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile precisó que la cifra se encuentra dentro del total de heridos durante las manifestaciones, unos 3 649 lesionados, entre ellos 2 954 son hombres, 426 mujeres, así como 269 niños, niñas y adolescentes. También, la institución reportó 1 445 denuncias de los afectados, siendo la más recurrente el uso excesivo de la fuerza, torturas y otros tratos crueles y de violencia sexual.



Devastan los incendios forestales una importante región boscosa en Australia



Los incendios forestales en Australia han quemado el 80 por ciento de la región boscosa conocida como "Montañas Azules" en Nueva Gales del Sur, catalogada como Patrimonio de la Humanidad. El Servicio Rural de Incendios informó que las lluvias de los últimos días han sofocado las llamas, pero no han impedido la devastación de los bosques de ese estado, considerado el más afectado. Mientras, el comisionado adjunto del Servicio Rural de Bombero, Rob Rogers, expresó que las precipitaciones han retrasado los incendios y que eso les ha dado un impulso moral. Roger es uno de los 3 mil bomberos implicados en las acciones para contrarrestar el fuego que ha provocado grandes daños en más de 10 millones de hectáreas en Australia.



