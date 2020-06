Maniobran militares del entorno de Bolsonaro vías para resetear su gobierno 2020-06-19 12:44:06 / Noticiero Nacional de Radio





Las fuerzas armadas de Brasil estarían discutiendo la formación de un ministerio de notables, para salvar al gobierno de Jair Bolsonaro, ante el acelerado desgaste de su imagen por la sucesión de conflictos con los demás poderes institucionales y los escándalos que envuelven al clan familiar.



Un reporte del periodista Igor Gielow, del diario Folha de Sao Paulo, asegura que los generales que ocupan los puestos más importantes en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña, especulan ya sobre nombres que podrían ser designados al primer escalón, con el apoyo político del Congreso Nacional.



Según Gielow, la expectativa de los militares palaciegos es abrir una nueva oportunidad para “resetear” al gobierno de Bolsonaro, aunque saben que el principal obstáculo a la realización de sus planes es el propio mandatario, a quien ni siquiera consultaron sobre la idea.



Gielow sostiene que el problema se complica todavía más porque los generales con cargos en el gabinete se muestran dispuestos a defender a Bolsonaro en sus ataques contra el poder judicial.



Sin embargo, el periodista del diario Folha de Sao Paulo advierte que los militares del entorno gubernamental no están dispuestos a mantener ese apoyo en caso de que sean comprobados los lazos entre el clan familiar y su hombre de confianza, ya detenido, e investigado por sus relaciones con milicias paramilitares e irregularidades.



Entre tanto, la columnista Eliane Cantañéde, del periódico Estado de Sao Paulo, asegura hoy que la situación de Bolsonaro va tornándose insustentable, al punto de que sectores gubernamentales y militares en activo y de la reserva ahora trabajan por la ascensión a la presidencia del vicepresidente y general en retiro, Hamilton Mouráo.



Cantañéde precisó que esos sectores temían que las investigaciones en curso del Tribunal Supremo acabaran con la dupla Bolsonaro-Mouráo, pero ahora comprenden que las acciones del máximo órgano judicial del país se concentrarán en las pesquisas que llevan directamente al presidente, y que no hay nada contra su vice.



Además, Cantañade avala que las circunstancias y la opinión pública comienzan a presionar al Congreso, donde el objetivo de un juicio político de destitución sería Bolsonaro, y no su vicepresidente.



Por eso, la columnista del diario Estado de Sao Paulo, concluye que Hamilton Mouráo está en la orden del día para suceder a Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil.







Mientras, el periodista Luis Nassif, editor de GGN, asegura que el gobierno de Bolsonaro llegó a su fin y que habrá una desbandada de sus aliados en los próximos días.



Nassif considera que las próximas etapas son obvias, y toma como punto de partida la detención el jueves de Fabricio Queiroz, policía militar retirado y amigo íntimo del presidente desde los años ochenta.



Herramienta multiempleo del clan de los Bolsonaro, Queiroz fue asesor parlamentario, agente de seguridad, chófer y representante informal de la familia en los barrios de la zona oeste de Río de Janeiro dominados por las milicias paramilitares.



Queiroz llevaba cerca de un año escondido para evitar ser detenido, tras sospechas acerca de su presunta participación en un esquema de desvío de salarios de funcionarios del gabinete del entonces diputado regional de Rio de Janeiro, Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del actual presidente brasileño.



A manos de Flavio iba parte del salario de sus asesores, una recaudación fraudulenta de la que se encargaba Queiroz y que el hijo mayor de Bolsonaro lavaba mediante la sobrefacturación de negocios privados y la financiación de promociones inmobiliarias ilegales de las milicias paramilitares de barrios de Río de Janeiro.



Incluso, ese dinero llegó a la cuenta bancaria de la mujer de Jair Bolsonaro, en forma de diez misteriosos cheques consecutivos.



El propio Bolsonaro reconoció la entrada de esos fondos, pero argumentó, sin aportar pruebas, que no era para su esposa, sino para él mismo y correspondía a la devolución de un préstamo de 40 mil reales que le había concedido a Queiroz.



La oposición brasileña espera que tras la detención de Fabricio Queiroz se esclarezca la proximidad de la familia Bolsonaro con milicianos, así como el esquema de lavado de dinero en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.