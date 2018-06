Manolo y Ramón, el dúo dinámico del rock español (+Audio y Video)



Escuche o descargue el audio desde nuestro canal de iVoox con el espacio "Detrás de la Música", cortesía de Frecuencia Total.



Hoy vamos a comenzar este espacio, yo diría, de una manera distinta. Será una especie de elemento de encuentro entre ustedes y nosotros: una pregunta de participación. Pero no se preocupen que no es nada difícil. ¿Qué tiene en común este número, “Esos ojitos negros”, del Dúo Dinámico, con “La motocicleta”, de Los Bravos, y “La, la, la…”, de Massiel?



Nada, ¿no? No obstante, estoy seguro que los más melómanos lo saben. Tienen en común que los tres números pertenecen al mismo compositor. Los tres son de Manolo y Ramón, el Dúo Dinámico o Los Dinámicos, que de las tres formas han sido llamados estos músicos, verdaderos impulsores del rock en España, mediante una carrera de más de 50 años.



Cuando Ramón Arcusa y Manuel de la Calva comenzaron a andar, hicieron contacto en tierras ibéricas como en México, con los Hermanos Rigual. Entre ellos se creó un mutuo cariño, que los hizo compartir muchos escenarios. Uno de los elementos que los unió es que ambos componían sus temas y un día los cubanos quisieron entregarles una nueva obra. El asunto no fructificó y muchos años después el Dúo Dinámico se quejaba, ante la televisión española, de la enorme metedura de pata en haber rechazado convertirse en ser los encargados del estreno mundial de “Cuando calienta el Sol”. Así mismo. Los Rigual al principio no se preocuparon en entregarles la canción a nadie en especial. El tema voló solo, hasta que un tiempo después, en otra muestra de amistad, se lo dieron a Trini López para que este se encargara de promoverlo en México. Cosa que el chicano logró a cabalidad.



Manolo y Ramón han consolidado una espléndida carrera, lo mismo cantando que componiendo, al extremo que durante una larga temporada fueron contratados para trabajar exclusivamente en el entorno de Julio Iglesias.



En España son muy apreciados y en Cuba también. Tienen varios temas para el recuerdo, pero el mayor éxito acá es, sin dudas, "Romance andaluz".







Bueno, espero que les haya gustado esta novedad. Ha sido otra forma más de confirmar que lo único mejor que la música, es hablar de música.



Escuche en audio la sección "Detrás de la música", cortesía de Frecuencia Total.





Del Autor