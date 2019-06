Mantiene Cuba política de prevención y combate al tráfico de drogas

Mantiene Cuba poltica de prevencin y combate al trfico de drogas





Bajo la premisa Yo consumo cultura, no de dejo espacio para las drogas, nuestro país celebró este 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.



Como parte de las actividades se realizó este miércoles en la sede de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, ACNU, un panel sobre los retos y desafíos de la Cuba de hoy en el enfrentamiento de este flagelo.



“La isla, aunque posea una política de tolerancia cero contra las drogas, no está exenta de riesgos. Cuba no renunciará a la política de prevención y enfrentamiento contra las drogas. Es imprescindible mantener una postura con respecto a las drogas en estos momentos de tanta vulnerabilidad en los jóvenes y niños”, subrayó el funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Joaquín Bernal.



Por su parte Israel Ibarra, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia, se refirió al trabajo conjunto entre Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.







En ese sentido reconoció que, pese a los grandes esfuerzos de la comunidad internacional, el problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro a la salud pública; la seguridad y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes.



Asimismo, el doctor Ricardo González, asesor titular de la Sociedad Cubana de Psiquiatría, indicó que en el caso de Cuba el consumo de estupefacientes no constituye un problema social grave, pero la existencia de un solo caso ya es una preocupación para las autoridades del país.



El panel, que sesionó la tarde de este miércoles en la ACNU contó además con la participación de la Doctora Patricia Arés, Miembro de la Sociedad Cubana de Psicología y la Doctora Aurora García.



En Cuba, de acuerdo con el estimado oficial la "tolerancia cero " busca minimizar el impacto de esas sustancias ilegales en la sociedad, y evitar el surgimiento del crimen organizado.



