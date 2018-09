Mantienen invictos equipos cubanos de voleibol





Las tres selecciones cubanas que intervienen en torneos internacionales mantienen sus invictos y las aspiraciones de clasificarse para importantes eventos de voleibol en el 2019.



Las muchachas del sub 18 lograron su segunda victoria en el premundial de Honduras , al derrotar a Costa Rica (25-11, 25-15, 25-12).



El ataque estuvo liderado por Tainalien Castillo y Yaimaris García, ambas con 14 puntos, de ellos 11 y 8 por saques, respectivamente



Al concluir el partido la capitana cubana Thalia Moreno declaró: “Hoy teníamos que hacer bastantes puntos en saque y para poder apoyar al equipo en los siguientes juegos, ya que es uno de los elementos más fuerte que tenemos. En cada partido vamos aportando un granito de arena para mejorar el partido anterior, y mañana trataremos de hacer un buen partido porque tanto nosotras como Dominicana somos dos buenos equipos, que venimos bien preparadas”.



Este miércoles las cubanas definirán el primer lugar del grupo y el pase a las semifinales ante las dominicanas.



Por su parte, los varones menores de 21 años no tuvieron dificultades para vencer rápidamente a Barbados en NORCECA que tiene por sede a La Habana.

Los cubanos se impusieron con parciales de 25-13, 25-17, 25-11.







El entrenador Jesús A. Cruz expresó que "la victoria no por esperada dejó de servirnos como preparación en cuanto a situaciones tácticas, hoy volvieron a salir todos a la cancha para tenerlos listos en los juegos fundamentales, ya no hay nerviosismo, todos tocaron el terreno y vieron las posibilidades que tienen. A partir de mañana sí abriremos con los que mejores estén, pero nos alegra observar buenas actuaciones de algunos debutantes y de otros que por vez primera han sido regulares".



Cuba y República Dominicana chocaràn hoy por acceder directamente a las semifinales.



Y la selección de mayores recibió cierta oposición de Chile en el inicio de la Copa Panamericana que organiza México y que otorga cinco clasificaciones para los Panamericanos de Lima.



El triunfo de los cubanos se concretò en cuatros parciales (25-22, 17-25, 25-19, 25-21).



El entrenador cubano Nicolás Vives expresó que Chile tiene buen nivel “nosotros cometimos errores que ellos aprovecharon muy bien. Lo importante fue sacar la victoria porque queremos clasificar a los Juegos Panamericanos. Hay detalles que corregir, el saque y algunas cosas en el ataque. Este grupo es muy joven, con poco experiencia y vamos trabajando”.

