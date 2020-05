🎧 Manuel Calviño: Podemos hacer que las cosas pasen

🎧 Manuel Calvio: Podemos hacer que las cosas pasen

2020-05-28 12:51:35 / web@radiorebelde.icrt.cu





La Habana-. En medio de la pandemia que azota a la humanidad por la COVID-19, existe un contingente de personas que no han parado de laborar; una tendencia global que tiene sus variantes.



Los cubanos por lo general usamos la noción de trabajo en dos sentidos:

El trabajo es el lugar físico a donde vamos.

El trabajo es la actividad que realizamos.

En Cuba, por ejemplo, la modalidad del trabajo a distancia o el teletrabajo ha permitido la sostenibilidad de diversas profesiones en tiempos del Nuevo Coronavirus. Esto implica cierta modificación en su comportamiento laboral, alega el profesor Manuel Calviño quien en línea directa con Radio Rebelde reflexionó sobre el tema.



Sin lugar a dudas, la actual situación que vivimos los cubanos trae consigo un cambio significativo en cuanto a materia laboral se refiere. Unos han tenido que rearmar sus rutinas de vida y laborales, e incluso en la sociedad, se está usando con frecuencia el término de “volver a la normalidad” o “volver a la nueva normalidad”.



Los cambios que se han producido, hablando en términos de efecto, coadyuvan a cambios de cara al futuro inmediato. Es decir, se van a producir modificaciones sustanciales que tienen que ver con la forma, los modelos, y comportamientos en el trabajo que de alguna manera las organizaciones pautarán y pactarán para bien, alega el profesor.



El Profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana lanzó además una idea para reflexionar entre todos. Si ubicamos el momento de aparición y desarrollo de la pandemia como referente, no podemos sentirnos contentos y felices con lo que hacíamos antes de la pandemia. Obviamente, los resultados no eran lo que el país necesita. En muchas esferas de la vida laboral se denotaban incumplimientos, en fin, nosotros no podemos decir:

Volvamos a la normalidad que quiere decir, volvamos a esa situación.





Ante todo, debemos subir la parada como se dice en buen cubano. Por tanto, debemos lograr mejoras en términos de organización, resultados, y modos de funcionar. Esa debe ser la meta, de lo contrario, estos meses han sido “meses perdidos”.



Con la certeza de que mañana cuando retomemos muchas de nuestras rutinas y nos incorporemos al trabajo, tenemos que ser capaces de producir una situación mejor.



Solo tomando conciencia de las cosas podemos gestionar, enrumbar y dar mejor sentido a lo que hacemos.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial; cortesía de Revista Rebelde.















(Redaccin Digital Rebelde)

