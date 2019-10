Marabana siempre va por más

Marabana siempre va por ms





La Habana, Cuba.- Más de mil corredores de 61 países han confirmado su presencia para Marabana, según informó a Radio Rebelde su director general Carlos Gatorno.



El principal maratón que se efectúa en Cuba, tendrá lugar el domingo 10 de noviembre y saludará los 500 años de la capital de todos los cubanos. “Son cifras importantes, hay confirmado unos 150 corredores estadounidenses. Estamos en condiciones de realizar un gran evento para celebrar los cinco siglos de La Habana”.





Carlos Gatorno dijo que hasta el último minuto pueden sumarse personalidades, como ocurrió en la edición de 2018 con la visita del actor Will Smith. “Hay que esperar hasta el último minuto. Las personas se inscriben por internet. Smith vino el año pasado como corredor y no como la grande estrella que es y además pidió hacerlo en el anonimato como un participante más”.



La presencia de esta estrella de Hollywood en la isla atrajo la atención de miles de seguidores en el mundo. “Las publicaciones de Smith generaron 52 millones de like y fueron 458 millones de personas que siguieron Marabana en 2018. El evento cada año crece más y los visitantes siempre se sienten a gusto en Cuba”.





Este año, Marabana cambiará su salida y meta. “Será en el Parque Central, en las intersecciones de Prado y San Rafael, ahí estará el km 0”.



Carlos Gatorno señaló que el equipo de trabajo no descansa, buscando que no se les escape el más mínimo detalle. “Aquí no se duerme prácticamente, yo tenía intenciones de hacer los 10 km y mis compañeros no me lo permitieron. Se están cumpliendo seis meses de que me dio un infarto cerebral y el hecho de que yo haya corrido 10 km, es una muestra de que nada es imposible y que siempre se puede”.



Gatorno le envió un mensaje a los seguidores del principal maratón que se realiza en Cuba. “Nosotros vamos por más, nuestra aspiración es que en unos tres o cuatro años podamos contar con más de cinco mil corredores internacionales, para eso estamos trabajando y creo que la vida me va a dar la posibilidad de ver eso”.



