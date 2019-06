Marcan los encuentros bilaterales la jornada inicial de la Cumbre de líderes del G20 en Japón

Marcan los encuentros bilaterales la jornada inicial de la Cumbre de lderes del G20 en Japn

Reuniones bilaterales y trilaterales marcaron este viernes el accionar de los líderes que participan en la Cumbre del Grupo de las Veinte principales economías del Mundo, al inaugurarse en la ciudad japonesa de Osaka una reunión de dos días que transcurre entre fuertes tensiones por el comercio, la globalización y el colapso del acuerdo nuclear con Irán.



El presidente de Rusia, Vladimi Putin, y su colega de Estados Unidos, Donald Trump, dialogaron este viernes sobre desarme, Irán, Siria, Venezuela y Ucrania, en un encuentro que tuvo lugar entre la primera y la segunda sesión de trabajo de la cita del G20.



La conversación entre Putin y Trump duró aproximadamente una hora y media, fue intensa en cuanto a los temas, si bien el límite de tiempo no permitió discutirlos en profundidad, según comentó el vocero presidencial ruso, Dimitri Peskov.







Por el lado de la Casa Blanca, se informó que Trump y Putin coincidieron en que mejorar las relaciones bilaterales es una cuestión de interés para ambos países y el mundo entero.



Putin se reunió también con su homólogo de Francia, Enmanuel Macrón, la jefa del gobierno de Alemania, Angela Merkel, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de la India, Narendra Modi.



El diálogo de Putin con Xi y Modo tuvo como peculiaridad que fue un encuentro trilateral, formato que el mandatario ruso consideró beneficioso para la solución de graves problemas internacionales y regionales en el marco de la cumbre G20 en Japón.







El líder del Kremlin remarcó que Moscú, Beinging y Nueva Delhi trabajan juntos para la estabilidad estratégica y que sus posiciones son cercanas o coinciden en la mayoría de los asuntos internacionales.



Asimismo, Putin destacó que la colaboración entre Rusia, China y la India bajo ese formato podría convertirse en un ejemplo para la creación de un orden mundial multipolar moderno que rechace el proteccionismo, la política de medidas unilaterales y las sanciones ilegítimas.



Mientras, una gran expectativa internacional rodea la reunión que Trump y el mandatario chino, Xi Jingpin, mantendrán mañana, pues los mercados están ansiosos a la espera de que esa cita allane el camino hacia una solución de la guerra comercial entre las dos principales economías del Planeta.



El encuentro se ha visto precedido por un prepotente Trump, quien volvió a mostrar en los últimos días su disposición a mantener una dura presión sobre Xi, para que ceda a las demandas estadounidenses.







Cabe recordar que a solo unas horas de viajar ayer a la Cumbre del G20 en Japón y de la planeada reunión bilateral con Xi. El magnate aseguró que la economía de China se está viniendo abajo y por eso Beiging quiere ahora un acuerdo comercial con Washington.



Trump ya impuso aranceles a bienes chinos importados por 200 mil millones de dólares, e indicó el pasado miércoles que está listo a aplicar tasas aduaneras a todo el resto de lo importado desde el gigante asiático, lo que equivale a más de 300 mil millones de dólares.



Pero la cita de mañana entre Donald Trump y Xi Jinping como pare de las reuniones bilaterales al margen de la Cumbre del G-20 No inspira optimismo en cuanto a solucionar los conflictos comerciales entre las dos potencias, según previno el jefe adjunto del Consejo de Economía de la Asociación de Investigación Política de China, Xu Hongcai.



Para Hongcai, ambos países deben lograr un acuerdo estrictamente equitativo y mutuamente beneficioso, y no uno en el cual una parte gane y la otra pierda.

El diario The Wall Street Journal citó a funcionarios chinos en el sentido de que el presidente, Xi Jinping, se propone presentar a Trump una serie de condiciones que debe cumplir Washington para que Beiging esté dispuesto a resolver la disputa.



