Marcan huelga general y multitudinaria concentración la jornada de protestas en Cataluña (+VIDEO)

Marcan huelga general y multitudinaria concentracin la jornada de protestas en Catalua (+VIDEO)

Una huelga general y una multitudinaria concentración protagonizan este viernes el quinto día de protestas en Cataluña y su capital, Barcelona, contra el fallo del Tribunal Supremo de España que condenó a prisión a nueve dirigentes independentistas.



Cincuenta y siete vuelos desde y hacia la región fueron cancelados, varios piquetes cerraron los cruces de la frontera con Francia en los Pirineos y quemaron neumáticos o erigieron barricadas en diversas vías a través de la región. Se redujeron significativamente los servicios ferroviarios y muchos negocios y fábricas permanecieron cerrados, mientras que una atracción turística principal en el centro de Barcelona, la basílica de la Sagrada Familia, también clausuró sus puertas, debido a una concentración que impedía el acceso.



Las imágenes aéreas muestran el núcleo de Barcelona totalmente colapsado por cientos de miles de personas, una masividad que se nutrió de cinco marchas que partieron el pasado miércoles desde varios municipios de la región para confluir hoy en la capital, y unirse a la manifestación principal de la huelga general, convocada por sindicatos soberanistas.



Los participantes, desde familias empujando cochecitos hasta ciclistas, se apoderaron de varias autopistas y de otras arterias de comunicación mientras caminaban pacíficamente hacia la capital catalana, muchos de ellos portando lazos amarillos como signo de protesta contra el encarcelamiento de los líderes independentistas catalanes.



Agricultores participaron también con sus tractores de esas marchas por la libertad, organizadas por dos grupos independentistas de la sociedad civil, en una respuesta de país, a la condena de nueve líderes independentistas.



A la trascendental jornada de protesta de este viernes le antecedió ayer una nueva noche de barricadas incendiadas y cócteles molotov, lanzados contra la policía, que respondió a su vez con disparos de proyectiles de espuma contra los manifestantes. Los incidentes ocurrieron en varias localidades catalanas y, particularmente en la capital, donde activistas de ultraderecha, contrarios a la independencia, intentaron atacar una protesta separatista multitudinaria.



Las autoridades de salud informaron que los disturbios de anoche dejaron 42 personas, la mayoría en la capital, mientras que la policía regional arrestó a 16 manifestantes, ocho de los cuales quedaron detenidos. Esa violencia callejera, con enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, supone un gran desafío tanto para el gobierno de España como para las autoridades regionales independentistas catalanas.



El ministro español del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este viernes que las autoridades rastrean a grupos minoritarios muy organizados que están provocando incidentes en lugares específicos, y aseguró que no quedarán impunes.



A su vez, el responsable catalán de seguridad, Miquel Buch, afirmó hoy que la violencia reciente no es representativa del movimiento separatista, caracterizado por su carácter amplio y pacífico. Entre tanto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, insistió en no tomar medidas drásticas en Cataluña tal y como le urgen de manera reiterada los partidos derechistas PP y Ciudadanos. Sánchez subrayó que su receta pasa por la moderación y la contención porque contribuye a calmar los ánimos.



Las tensiones entre el Estado central español y la comunidad autónoma catalana aumentaron desde el lunes, cuando el Tribunal Supremo condenó a nueve políticos y activistas a penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en el intento fallido separatista de 2017. Ese año, los líderes soberanistas llevaron a cabo un referéndum sobre la independencia en 2017, a pesar de ser considerado ilegal por los tribunales españoles, y después efectuaron una declaración de secesión de España, cuyo gobierno de entonces respondió tomando el control del Ejecutivo catalán y juzgando a sus líderes.







(Noticiero Nacional de Radio)

