Marcharán en Francia en defensa del clima

2018-09-08 07:51:18 / web@radiorebelde.icrt.cu

Activistas de la ecología convocaron a una marcha ciudadana hoy, en Paris para defender la necesidad de proteger el medio ambiente, mientras en otras urbes de Francia también están previstas varias acciones. El llamado a esta marcha en respuesta a una interrogante lanzada por Nicolás Hulot, quien hace pocos días renunció al cargo de ministro de la Transición Ecológica y alegó estar decepcionado por la imposibilidad de cambiar un modelo de sociedad incompatible con la ecología. De acuerdo con la convocatoria, el lugar de concentración será la plaza del Hotel de Ville (alcaldía de París), desde donde se saldrá en cortejo hasta la plaza de la República. Además de la manifestación parisina, en otras 15 ciudades del país están previstas acciones, y también están convocadas demostraciones en diversos lugares del mundo bajo lema 'Rise for climate' (denominado en español Únete por el clima), con el fin de movilizar fuerzas a nivel internacional.



Repatriados unos 1 600 venezolanos por el Plan Vuelta a la Patria



El viceministro de Comunicación Internacional de Venezuela, William Castillo, informó que en la primera semana del Plan Vuelta a la Patria han sido repatriados entre mil 500 y mil 600 venezolanos desde Perú, Ecuador y Brasil, publicó la agencia de prensa china Xinhua. De ese total, mil 300 venezolanos regresado por vía terrestre desde Brasil, y el resto lo ha hecho a través del puente aéreo que activo el Ejecutivo venezolano para el retorno de los migrantes de ese país que quieran regresar. En entrevista al canal Venezolana de Televisión (VTV), Castillo subrayó que continúa el proceso de registro en los consulados venezolanos en Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. También, el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo informó que el sábado llegará un vuelo desde Perú y el lunes se espera otro desde Argentina, con más venezolanos que decidieron regresar. El gobierno de Venezuela inició el Plan Vuelta a la Patria para apoyar a los connacionales que habían emigrado a raíz de la crisis económica, pero quieren regresar a su país, y aunque no hay cifras oficiales, se estima que más de 2 millones de venezolanos han emigrado a países de la región.



Continúan las protestas en Argentina por el ajuste fiscal del Gobierno de Mauricio Macri



Cientos de argentinos protestaron frente los exministerios de Trabajo y Agroindustria de Argentina, que fueron absorbidos por otras carteras como parte del ajuste del Estado lanzado por el gobierno en medio de una negociación con el FMI, reportó la agencia de prensa francesa AFP. No a la eliminación del ministerio de Trabajo, no se toca, no sobra nadie, rezaban los carteles que portaban los manifestantes frente a la excartera integrada ahora a una secretaría del ministerio de Producción. El lunes pasado el presidente Mauricio Macri resolvió reducir de 22 a 10 el número de ministerios en una reestructuración de su gabinete. Entre los ministerios que pasaron a ser secretarías se encuentran los de Trabajo, Salud, Agroindustria y Ciencia y Tecnología. Este ajuste del Gobierno de Mauricio Macri es parte de las medidas con las que Argentina espera conseguir que el Fondo Monetario Internacional adelante desembolsos de un acuerdo firmado en junio por 50 mil millones de dólares a tres años, y que aún los detalles se están negociando. Al respecto, el secretario adjunto de ATE, el sindicato que representa a los trabajadores del Estado Juan Manuel Sueiro, explicó que hay mucha incertidumbre sobre la cantidad de despidos que puede generar esta situación, a las puertas de exministerio de Trabajo. También, Frente al exministerio de Agroindustria hubo protestas. Desde el viernes pasado estoy desempleada después de once años de trabajo, explicó a la AFP Karina Buscoski, de 40 años. En su misma situación está Anabel Soria, de 33 años, recientemente despedida, quién declaró ayer me llegó el telegrama de despido, somos 500 compañeros que quedamos en la calle, en abril quedaron afuera otros 300, y en la situación económica en que está el país no vamos a conseguir trabajo.



Se prepara el ejército sirio para lanzar ofensiva en la provincia de Idlid



El Ejército sirio continúa reagrupando a sus fuerzas cerca de Idlib encaminada a lanzar una gran ofensiva antiterrorista en esa provincia, informó el sitio digital Hispantv. El reagrupamiento del Ejército sirio ha sido ubicado desde las provinciales meridionales de Al-Sweida, Damasco y Daraa hasta Hama, donde se concentran una gran cantidad de tanques y vehículos blindados, de acuerdo con una fuente en Hama. También, decenas de miles de soldados sirios ya se han dirigido a la vecina provincia de Hama, ya que el Ejército busca aumentar sus fuerzas en preparación para la ofensiva en el noroeste de Siria. El Ejército sirio, apoyado por las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, desde hace semanas, centra su atención sobre Idlib y el norte de Hama, donde tiene planeado comenzar una operación antiterrorista que se avizora como una de las más duras debido a la alta concentración de terroristas.



Viaja el enviado especial de Corea del Sur a Beijing para tratar los temas abordados en sus reuniones en Pionyang



El director de la Oficina de Seguridad Nacional de Seúl, Chung Eui-yong, viajó hoy a Beijing para explicar al Ejecutivo chino el resultado de su reciente visita a Pionyang y los preparativos para la próxima cumbre intercoreana. Chung llegó hoy a la capital china, adonde ha viajado acompañado del embajador del gigante asiático en Seúl, Qiu Guohong, y tiene previsto reunirse allí con Yang Jiechi, exministro de Asuntos Exteriores chino y actual director de la Comisión de Asuntos Exteriores del país, según informó el Gobierno surcoreano. Además, en la reunión se tratarán asuntos de interés mutuo, como la agenda para la próxima cumbre intercoreana, señaló un portavoz de la oficina presidencial en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap. Se espera que durante su visita a Pekín Chung comparta con las autoridades chinas más detalles sobre sus reuniones con el Gorbierno norcoreano, así como el contenido de su reciente conversación telefónica con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos., John Bolton, según Seúl.



Crece en el Congo la cifra de muertos por ébola



El último brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) suma ya 98 casos confirmados, de los cuales han fallecidos 58, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de ese país, publicó la agencia española EFE. Un total de 33 personas consiguieron recuperarse del virus del ébola, mientras que siete permanecen hospitalizados, según este último informe, distribuido anoche por la institución de salud. Después de que esta semana se registrara por primera vez una muerte por ébola en una gran urbe, Butembo, en el noreste del país y con casi un millón de habitantes, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un laboratorio portátil para prevenir la rápida propagación del virus en un centro urbano. También, los equipos de rastreo de ébola identificaron más de 280 contactos de personas infectadas en Butembo, por lo que los equipos de vacunación ya han inmunizado a 170 personas en esta metrópoli, incluidos los trabajadores médicos.



