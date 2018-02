María Teresa Vera: inmensa hoy... como veinte años atrás (+Video)

En su libro de crónicas Contado en pocas líneas, (Editorial Unicornio, 2015) la historiadora y escritora Gilda Guimeras Pareja, refiriéndose a María Teresa Vera, afirma:



“Otro seis de febrero junto a la trovadora. No importa que sepamos, desde hace mucho tiempo, que nació un 5 de agosto. Que habría sido conocida como María de las Nieves, como aparece escrito en su fe de bautismo, si no hubiera preferido ser María Teresa. Nombre y fecha elegidos, no sabemos por qué. Sus razones tendría”.



En su crónica titulada Siempre María Teresa, la autora de Estaciones de Eva cuenta que el debut de la artista ocurrió en 1911, interpretando Mercedes, en el Politeama Grande de la Manzana de Gómez, ante un público que le hizo repetirla varias veces.

María Teresa Vera se unió a distintos cantadores para formar dúos en los que casi siempre tocaba la segunda guitarra y la guitarra prima. En casi todas las grabaciones y muchas presentaciones en público que realizó en su primera época, Manuel Corona estuvo con ella, la acompañó con la guitarra y la voz del coro en guarachas, rumbas y sones, además creó muchas obras de otros estilos de la cancionística que también estrenó.



Por asuntos religiosos se retiró del escenario por un tiempo, luego se reincorpora, uniéndose a un cuarteto dirigido por Justa García y es ahí donde conoce a Lorenzo Hierrezuelo, quien se convertiría en su compañero profesional hasta su muerte.



Considerada por el cantante Fernando Álvarez como “la precursora grandiosa del bolero cubano”, María Teresa Vera pasó a la historia musical por ser una de las artistas más originales de nuestro pentagrama. Durante toda su vida profesional se dedicó a defender los ritmos más auténticos de esta Isla, destacándose como compositora con un catálogo de más de veinte creaciones donde no solo está representado lo trovadoresco, sino también el bolero, el bolero-son, la guaracha y la habanera.



En febrero de 2015 el Gobierno y la Dirección de Cultura de Guanajay otorgaron la Distinción María Teresa Vera a Omara Prtuondo, por su aporte al desarrollo cultural del municipio. La Diva del Buena Vista Social Club, quizás la mejor intérprete de Veinte años, nos dijo sobre María Teresa:



"Fue la base para que mi padre se diera cuenta——aunque no era músico profesional—— de que yo tenía condiciones para cantar. A María Teresa Vera la escuchaba noche a noche, a través de la radio. Yo no iba a ningún sitio, sólo quería oírla. De ella recibí las primeras clases de todo: de admiración, de cariño, de respeto, de la cultura nuestra y estoy de lo más feliz de que haya sido así".





¿Qué siente cuando canta Veinte años?



Mucha emoción. Yo he grabado otros temas de ella, pero esa canción siempre me la solicitan, quizás porque fue la primera que me escucharon. Veinte años significa tiempo de vida, de amor. Me influyó, pero creo que también influyó al mundo entero. Nuestra cultura tiene un valor extraordinario y no se trata solamente del gusto, sino de la sensibilidad. Prodigar alegría es importante para el ser humano.



María Teresa Vera fue de las artistas que, por su peculiar forma de componer como de interpretar la música, devino en ícono de esa cubanía que aparece y reaparece en el transcurso del tiempo.

Del Autor