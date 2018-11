Mariana Grajales: raíz y símbolo del alma cubana

Fallecida en Jamaica, el 27 de noviembre de 1893, donde se hallaba desde hacía años, después que tuvo que salir de Cuba tras haber finalizado la guerra de los Diez Años, Mariana Grajales nunca dejó de pensar en la causa de la independencia de su tierra natal y en su humilde vivienda siempre recibió con fervor a todo aquel que fuera capaz de traerle una noticia al respecto y lo alentó para que continuara la lucha.



Eso lo apreció de modo directo José Martí cuando visitó el hogar de la relevante patriota que tan pronto supo el comienzo de la guerra el 10 de octubre de 1868 hizo jurar a su esposo y sus numerosos hijos dar su participación activa en la gesta independentista y ella también dio su contribución al trasladarse hacia las zonas rurales de Cuba.

Este 12 de julio se conmemora el bicentenario del natalicio en la ciudad de Santiago de Cuba de esta gran figura histórica de Cuba.



Ella representa la rebeldía y el patriotismo de la mujer cubana. Su extraordinaria vida constituye ejemplo y estímulo para las combatientes y madres cubanas que a través del tiempo han dedicado sus fuerzas y tesón a la causa revolucionaria del pueblo cubano.



Hija de dominicanos Mariana tuvo de su primer matrimonio cuatro hijos y de su posterior unión con Marcos Maceo otros nueve.



Cuando se inicia la lucha por la independencia de Cuba, en 1868, instó a sus hijos a dar su contribución.





Ella incluso se trasladó hacia las zonas rurales de la provincia de Oriente a pesar de contar con 60 años. Unió así su vida y la de toda su familia a los que luchaban por la independencia cubana.



Con heroísmo singular afrontó la caída en combate de sus seres más queridos, entre ellos su esposo y varios de sus hijos.



Su firmeza de madre revolucionaria se reflejó en forma elocuente y simbólica en un gesto que se recoge en la historia de Cuba.





Después de haber sufrido la pérdida reciente de uno de sus hijos le trajeron sangrando de varias heridas a Antonio Maceo. Al contemplar la camilla en la que se encontraba su hijo se viró hacia el más pequeño de sus descendientes que no tenía 15 años y le gritó:

¿Y tú, muchacho, empínate a pelear como tus hermanos, a defender la Patria...



José Martí tuvo la posibilidad de conocer y apreciar la sensibilidad y a la vez la firmeza patriótica de Mariana Grajales.



Y acerca del hecho anteriormente citado él llegó a exponer en uno de los trabajos publicado en el periódico “Patria”:

¿No estuvo ella de pie, en la guerra entera, rodeada de sus hijos? ¿No animaba a sus compatriotas a pelear, y luego, cubanos o españoles, curaba a los heridos? ¿No fue, sangrándole los pies, por aquellas veredas, detrás de la camilla de su hijo moribundo, hecha de ramas de árbol?



Y agregó en el citado trabajo:

¡Y si alguno temblaba, cuando iba a venirle al frente el enemigo de su país, veía a la madre de Maceo con su pañuelo a la cabeza, y se le acababa el temblor!



También en una carta que le envió a Antonio Maceo, el 15 de diciembre de 1893, a los pocos días de haberse producido el fallecimiento de Mariana, Martí señaló: “Su madre ha muerto, En Patria digo lo que me sacó del corazón la noticia de su muerte: lo escribí en el ferrocarril, viniendo de agenciar el modo de que le demos algún día libre sepultura, ya que no pudo morir en su tierra libre: ése, ese oficio continuo por la idea que ella amó, es el mejor homenaje a su memoria. Vi a la anciana dos veces, y me acarició y miró como a un hijo, y la recordaré con amor toda mi vida.”





Y en un trabajo publicado en “Patria”, el 6 de enero de 1894, Martí volvió a resaltar las cualidades de la madre de los Maceo al expresar: “Que había en esa mujer, qué epopeya y misterio había en esa humilde mujer, qué santidad y unción hubo en su seno de madre, qué decoro y grandeza hubo en su sencilla vida, que cuando se escribe de ella es como de la raíz del alma, con suavidad de hijo, y como de entrañable afecto.”



Y agregó al evocarla teniendo en cuenta su dimensión histórica:

Así queda en la historia, sonriendo al acabar la vida, rodeada de los varones que pelearon por su país, criando a sus nietos para que pelearan



Igualmente, Martí resaltó las cualidades humanas y patrióticas de esta heroica mujer que vio perder en la guerra a su esposo y a varios de sus hijos. Afirmó que amaba, como los mejores de su vida, los tiempos de hambre y sed, en que cada hombre que llegaba a su puerta de yaguas, podía traerle la noticia de la muerte de uno de sus hijos.



Del Autor